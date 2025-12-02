15:22
Власть

Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша

Мэр Оша Женишбек Токторбаев подписал распоряжение о назначении Мирланбека Казыбай уулу на должность заместителя мэра города.

пресс-службы мэрии
Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша

До нового назначения он возглавлял управление муниципальной собственности мэрии. Ранее работал в структурах городской администрации — главным специалистом, внутренним аудитором, руководителем отдела градостроительства и муниципального имущества.

В мэрии отмечают, что Мирланбек Казыбай уулу будет курировать направления, связанные с имущественными вопросами и развитием городской инфраструктуры.
