Мэр Оша Женишбек Токторбаев подписал распоряжение о назначении Мирланбека Казыбай уулу на должность заместителя мэра города.

Фото пресс-службы мэрии. Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша

До нового назначения он возглавлял управление муниципальной собственности мэрии. Ранее работал в структурах городской администрации — главным специалистом, внутренним аудитором, руководителем отдела градостроительства и муниципального имущества.

В мэрии отмечают, что Мирланбек Казыбай уулу будет курировать направления, связанные с имущественными вопросами и развитием городской инфраструктуры.