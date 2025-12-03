11:47
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Власть

Полковник ГКНБ Эльдар Жакыпбеков возглавил главное управление спецслужбы Бишкека

Полковник Эльдар Жакыпбеков назначен начальником Управления госкомнацбезопасности (УГКНБ) по Бишкеку. Об этом 3 декабря сообщили источники в правоохранительных органах.

из интернета
Фото из интернета. Эльдар Жакыпбеков

Ранее Эльдар Жакыпбеков возглавлял подразделение УГКНБ Чуйской области.

На его смену в Чуйской области назначен другой сотрудник, а прежний руководитель столичного УГКНБ Салмоор Джумабеков получил назначение на должность по городу Ош и Ошской области.

В кадровом решении отмечается, что новый руководитель столичного УГКНБ приступит к обязанностям незамедлительно. Подробности о причинах перестановки внутренние источники не раскрывают.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353231/
просмотров: 1091
Версия для печати
Материалы по теме
Курванбек Авазов назначен первым заместителем председателя ГКНБ
Дайырбек Орунбеков объяснил, почему Минздрав возглавил бывший начальник ГКНБ
Смена секретаря Совбеза. В Кыргызстане произошел ряд кадровых перестановок
Канат Джумагазиев освобожден от должности полпреда президента в Чуйской области
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
В Госагентстве по управлению госимуществом сменился руководитель
Глава департамента госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев покинул пост
ГКНБ выявил коррупционную схему в санатории «Иссык-Ата»
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;24-28 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 ноября
Бизнес
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; новый ESG-ориентир Центральной Азии «Элдик Банк» — новый ESG-ориентир Центральной Азии
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
3 декабря, среда
11:44
Египет увеличил стоимость въездной визы до $45 Египет увеличил стоимость въездной визы до $45
11:32
В каракольском зоопарке родился детеныш ламы
11:24
Узбекистан и Афганистан возобновили работу КПП Термез — Хайратон
11:18
Более 650 школ внедряют инклюзивные практики в Кыргызстане
11:09
Урегулирование. Марко Рубио назвал главное разногласие между Москвой и Киевом