На пиротехнической фабрике в Китае прогремел взрыв: более 20 погибших

В Китае в результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в провинции Хунань число жертв увеличилось до 21 человека, травмы различной степени тяжести получил 61 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Отмечается, что на месте происшествия в городе Люян задействованы пять спасательных групп. В общей сложности для ликвидации последствий мобилизованы 482 человека.
Люян (провинция Хунань) известен как город, где много фабрик по производству фейерверков и пиротехнических шоу, которые привлекают множество туристов.