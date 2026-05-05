В Китае в результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в провинции Хунань число жертв увеличилось до 21 человека, травмы различной степени тяжести получил 61 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Фото СМИ. На пиротехнической фабрике в Китае прогремел взрыв: более 20 погибших

Отмечается, что на месте происшествия в городе Люян задействованы пять спасательных групп. В общей сложности для ликвидации последствий мобилизованы 482 человека.

Люян (провинция Хунань) известен как город, где много фабрик по производству фейерверков и пиротехнических шоу, которые привлекают множество туристов.