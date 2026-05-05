09:24
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

На пиротехнической фабрике в Китае прогремел взрыв: более 20 погибших

В Китае в результате взрыва на предприятии по производству фейерверков в провинции Хунань число жертв увеличилось до 21 человека, травмы различной степени тяжести получил 61 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

СМИ
Фото СМИ. На пиротехнической фабрике в Китае прогремел взрыв: более 20 погибших

Отмечается, что на месте происшествия в городе Люян задействованы пять спасательных групп. В общей сложности для ликвидации последствий мобилизованы 482 человека.

Люян (провинция Хунань) известен как город, где много фабрик по производству фейерверков и пиротехнических шоу, которые привлекают множество туристов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372889/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Взрыв на заводе в Шопокове
Взрыв водонагревателя в детском саду. Власти решили построить новое здание
Взрыв водонагревателя в детском саду. Работа учреждения временно приостановлена
В Ноокенском районе в детском саду взорвался водонагреватель
В казахстанском Щучинске в кафе «Центр плова» при взрыве погибли семь человек
В Москве взорвали автомобиль ГАИ: один полицейский погиб
Взрыв у мечети в Исламабаде: 31 погибший, десятки раненых
В Амстердаме в новогоднюю ночь полностью сгорела 150‑летняя церковь
Взрыв в горнолыжном баре в Швейцарии: среди пострадавших кыргызстанцев нет
В Сирии произошел взрыв в мечети. Есть погибшие и раненые
Популярные новости
Трубы не&nbsp;выдержали проверку: в&nbsp;Бишкеке выявили прорывы на&nbsp;теплосетях Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
Обещала открыть ресторан. В&nbsp;Бишкеке задержана подозреваемая в&nbsp;мошенничестве Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по&nbsp;воде После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по воде
На&nbsp;автошоу в&nbsp;Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
5 мая, вторник
09:17
На пиротехнической фабрике в Китае прогремел взрыв: более 20 погибших На пиротехнической фабрике в Китае прогремел взрыв: бол...
09:12
Президент поздравил соотечественников с Днем Конституции Кыргызской Республики
09:06
Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 5 мая в Бишкеке было в 1986 году
08:49
Осадки в Бишкеке: мэрия извинилась за временные затруднения водоотведения
4 мая, понедельник
22:24
Попытка суицида у БЧК в Бишкеке. Девушку спас милиционер
21:45
Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по итогам апреля
21:23
Сколько стоит «Бала ырысы». На выплаты детям выделят 3,3 миллиарда сомов
21:02
В ЖК предлагают ужесточить наказание за установку сетей на Иссык-Куле