Власть

Аманкан Кенжебаев назначен полпредом президента в Ошской области

Фото из интернета. Аманкан Кенжебаев

Президент Кыргызстана назначил Аманкана Кенжебаева полномочным представителем главы государства в Ошской области. Соответствующий указ подписан сегодня.

Аманкан Кенжебаев — государственный и общественный деятель, уроженец Чуйской области, 1967 года рождения. Работал в сельскохозяйственной сфере, возглавлял Сокулукский район, позже был избран депутатом Жогорку Кенеша VII созыва и занимал пост председателя парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам и экологии. Известен активной позицией по вопросам земельных отношений и регионального развития. 3 декабря назначен полномочным представителем президента в Ошской области.
