Дело «Кумтора». Защита обжаловала арест экс-премьера Темира Сариева

Защита экс-премьер-министра Темира Сариева обажаловала арест в суде второй инстанции. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Тимур Султанов.

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По его словам, 26 мая Темир Сариев был впервые приглашен на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по делу об изучении деятельности «Кумтора». Напомним, экс-премьера обвиняют в том, что он, будучи главой государственной комиссии по «Кумтору», якобы занизил сумму штрафных санкций.

«В эту госкомиссию входили члены правительства, губернаторы областей, депутаты парламента, а также независимые эксперты и специалисты. В последующем работа госкомиссии проходила с участием СМИ. Были созданы три рабочие группы, каждая предоставила свои отчеты. У Темира Сариева не было полномочий решать вопросы единолично. Экс-премьер-министр с 26 мая по 16 июня неоднократно отвечал на все вопросы следователей, все документы о его невиновности были предоставлены», — рассказал Тимур Султанов.

Адвокат добавил, что в пресс-релизе ГКНБ указывается, что Темир Сариев якобы, будучи председателем госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов. Однако, по словам Тимура Султанова, эта информация не соответствует действительности.

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«ГКНБ представил предварительные итоги расследования, где приходит к выводу, что самые кабальные условия были заключены до того, как была создана комиссия. Полномочий у Темира Сариева принимать какие-либо самостоятельные решения не было. Мы, не соглашаясь с решением Первомайского районного суда Бишкека, подготовили апелляционную жалобу в вышестоящий суд», — отметил Тимур Султанов.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.