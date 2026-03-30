Болтурук ответил Бекешеву: обвинил в популизме и лоббизме

Бывший глава «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук резко ответил депутату Жогорку Кенеша Дастану Бекешеву, обвинив его в популизме и неэффективном использовании времени парламента.

Заявление он опубликовал в социальных сетях.

По словам Болтурука, обсуждение его доходов отвлекает депутатов от более важных вопросов. Он привел расчеты, согласно которым содержание одного депутата обходится бюджету примерно в 16,6 миллиона сомов в год, а один час работы парламента — около $8 тысяч 200.

«Есть ли смысл тратить $8 тысяч в час на обсуждение моей зарплаты?» — отметил он.

Экс-руководитель «Кумтора» также подчеркнул, что его работа принесла стране значительные доходы.

Кроме того, Болтурук выдвинул ряд обвинений в адрес депутата. В частности он заявил о возможном лоббизме интересов табачных компаний и раскритиковал его за «расточительное использование времени парламента».

«Где дискуссии о дворцах в Джалал-Абаде, построенных на бюджетные деньги? Почему филармония в Джалал-Абаде стоит в три раза дороже бишкекской, но вас волнует мой честный контракт?» — заявил он.

В завершение Болтурук призвал депутатов сосредоточиться на решении реальных экономических задач, а не на обсуждении частных доходов.

Напомним, ранее Дастан Бекешев заявил, что зарплата Болтурука в размере $55 тысяч является «сверхвысокой» для Кыргызстана. Он также раскритиковал создание холдинга «Наследие великих кочевников», назвав его неэффективной структурой, через которую, по его мнению, могли утекать средства.