«С коня упал, а седло не отпускает». Депутат об амбициях и доходах Болтурука

Депутат Жогорку Кенеша Данияр Толонов раскритиковал амбиции и уровень доходов бывшего руководителя «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука.

Парламентарий иронично заметил, что, несмотря на прошлые скандалы, управленец продолжает позиционировать себя как незаменимого профессионала.

«С коня упал, а седло не отпускает», — подчеркнул Данияр Толонов, добавив, что профессионалами не рождаются, а становятся в процессе работы на благо страны.

Зарплату Тенгиза Болтурука в размере $55 тысяч в месяц депутат назвал запредельной для Кыргызстана. В год эта сумма превышает $600 тысяч и, по словам Данияра Толонова, не сопоставима даже с доходами главы государства.

Он отметил, что в развитых странах такие выплаты могут считаться нормой, однако в местных условиях руководителю стратегического предприятия следовало бы проявлять больше патриотизма.

Народный избранник также провел параллель с другими золотодобывающими предприятиями республики. Он указал на то, что директора и ведущие специалисты на других месторождениях выполняют те же функции и успешно добывают золото, но получают при этом в разы меньше.

По мнению Данияра Толонова, разрыв между их доходами и выплатами Тенгизу Болтуруку выглядит как «небо и земля», хотя профессиональный уровень местных кадров позволяет решать задачи отрасли не менее эффективно.

В завершение депутат напомнил о признанном ущербе, нанесенном государству и «Кумтору» в период правления Болтурука.

«Он ведь нанес ущерб государству, «Кумтору». Сколько денег недополучено?! Он же сам это признал и возместил ущерб. Если бы не было ущерба, он бы не стал платить», — заключил Данияр Толонов.