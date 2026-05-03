Происшествия

В жилмассиве «Ак-Бата» у парня отобрали iPhone 17 Pro Max, подозреваемого нашли

В Бишкеке в жилмассиве «Ак-Бата» у парня отобрали iPhone 17 Pro Max, который ночью возвращался домой. Подозреваемого нашли, сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

УВД Первомайского района Бишкека
Фото УВД Первомайского района Бишкека. Ранее судимый и находящийся в розыске за мошенничество С.А. водворен в ИВС

Уточняется, что преступление произошло 25 марта - на местного жителя напали и отобрали iPhone 17 Pro Max стоимостью $1 тысяча 370.

Данный факт зарегистрирован в милиции по статье 206 («Грабеж») УК КР

Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался ранее судимый и находящийся в розыске за мошенничество С.А., 2002 года рождения. Его водворили в ИВС. Ведется следствие.
