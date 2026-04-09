Горнодобывающая отрасль КР принесла в бюджет в 2025 году 65,4 миллиарда сомов

Горнодобывающая отрасль КР принесла в бюджет в 2025 году 65,4 миллиарда сомов. Такие данные привел председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев при ознакомлении с деятельностью открытого акционерного общества «Кыргызалтын».

Адылбек Касымалиев добавил, что при этом цена на золото также выросла в два раза.

Он привел последние данные о доле «Кумтора» в промышленности. В феврале 2026 года рост ВВП составил 8,8 процента. В том числе в промышленности зафиксирован рост на 18,7 процента, или произведено валовой продукции на 147,8 миллиарда сомов, без учета «Кумтора» — 88,2 миллиарда сомов. Если исключить эту цифру, то доля «Кумтора» в промышленности составляет 59,6 миллиарда сомов, или 22,6 процента ВВП в феврале приходится на «Кумтор».

Соответственно, «Кумтор» оказывает непосредственное влияние на растущую деятельность «Кыргызалтына» за последние пять лет», — сказал он.

Адылбек Касымалиев также отметил необходимость тесного сотрудничества с высшими и средне-специальными учебными заведениями горнодобывающей отрасли.
Материалы по теме
«С коня упал, а седло не отпускает». Депутат об амбициях и доходах Болтурука
Болтурук ответил Бекешеву: обвинил в популизме и лоббизме
Строительный бум разогнал добычу песка и гравия в Кыргызстане в 2,6 раза
«Кумтор» внес около 2 миллиардов сомов в фонд «Тенир-Тоо» — Садыр Жапаров
Дастан Бекешев раскритиковал зарплату Болтурука и холдинг «Наследие кочевников»
Сколько стоит золото? Отчет «Кумтора» за 2025 год: факты против обвинений
В Кыргызстане за пять лет добыта 141 тонна золота
Возвращение «Кумтора»: президент сравнил доходы от проекта до и после 2021 года
Обещал устроить в «Кумтор»: в Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве
Разработка месторождения Тоголок: $2,3 миллиарда выручки и 600 рабочих мест
