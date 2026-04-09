Горнодобывающая отрасль КР принесла в бюджет в 2025 году 65,4 миллиарда сомов. Такие данные привел председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев при ознакомлении с деятельностью открытого акционерного общества «Кыргызалтын».

Адылбек Касымалиев добавил, что при этом цена на золото также выросла в два раза.

Он привел последние данные о доле «Кумтора» в промышленности. В феврале 2026 года рост ВВП составил 8,8 процента. В том числе в промышленности зафиксирован рост на 18,7 процента, или произведено валовой продукции на 147,8 миллиарда сомов, без учета «Кумтора» — 88,2 миллиарда сомов. Если исключить эту цифру, то доля «Кумтора» в промышленности составляет 59,6 миллиарда сомов, или 22,6 процента ВВП в феврале приходится на «Кумтор».

Соответственно, «Кумтор» оказывает непосредственное влияние на растущую деятельность «Кыргызалтына» за последние пять лет», — сказал он.

Адылбек Касымалиев также отметил необходимость тесного сотрудничества с высшими и средне-специальными учебными заведениями горнодобывающей отрасли.