16:11
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Общество

Дастан Бекешев раскритиковал зарплату Болтурука и холдинг «Наследие кочевников»

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев раскритиковал уровень зарплаты бывшего руководителя «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука и создание холдинга «Наследие великих кочевников».

По его словам, зарплата в размере $55 тысяч может считаться нормальной для самого Болтурука, однако для Кыргызстана это «сверхвысокая» сумма.

«По-моему, такую зарплату не получают руководители других крупных компаний или ведущих банков», — отметил депутат.

Он также подверг критике создание холдинга «Наследие великих кочевников». По мнению Дастана Бекешева, структура фактически стала «дырой», через которую без какой-либо ответственности утекали средства.

«В целом стране он не нужен», — подчеркнул парламентарий.

Холдинг «Наследие великих кочевников» создан в 2021 году после перехода Кумтора под контроль государства. Предполагалось, что структура будет управлять государственными активами и запускать новые проекты. Руководителем холдинга стал Тенгиз Болтурук, также возглавлявший внешнее управление «Кумтор Голд Компани».

Однако деятельность холдинга неоднократно вызывала критику из-за непрозрачности расходов, высокой зарплаты руководства и отсутствия ощутимых результатов. После задержания Болтурука работа структуры фактически свернута, а часть средств возвращена в бюджет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366741/
просмотров: 935
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Binance объявляет о&nbsp;партнерстве с&nbsp;экосистемой BAKAI Binance объявляет о партнерстве с экосистемой BAKAI
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
19 марта, четверг
15:56
Незаконная раздача 2,35 гектара земли: прокуратура выявила нарушения в селе Чаек Незаконная раздача 2,35 гектара земли: прокуратура выяв...
15:50
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
15:46
Лаборатория солнечной астрономии прогнозирует самую сильную магнитную бурю
15:29
15:21
Грузовик перекрыл полосу на улице Гоголя в Бишкеке, задержав автобус