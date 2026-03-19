Дастан Бекешев раскритиковал зарплату Болтурука и холдинг «Наследие кочевников»

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев раскритиковал уровень зарплаты бывшего руководителя «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука и создание холдинга «Наследие великих кочевников».

По его словам, зарплата в размере $55 тысяч может считаться нормальной для самого Болтурука, однако для Кыргызстана это «сверхвысокая» сумма.

«По-моему, такую зарплату не получают руководители других крупных компаний или ведущих банков», — отметил депутат.

Он также подверг критике создание холдинга «Наследие великих кочевников». По мнению Дастана Бекешева, структура фактически стала «дырой», через которую без какой-либо ответственности утекали средства.

«В целом стране он не нужен», — подчеркнул парламентарий.