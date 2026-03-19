Дастан Бекешев раскритиковал зарплату Болтурука и холдинг «Наследие кочевников»

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев раскритиковал уровень зарплаты бывшего руководителя «Кумтор Голд Компани» Тенгиза Болтурука и создание холдинга «Наследие великих кочевников».
По его словам, зарплата в размере $55 тысяч может считаться нормальной для самого Болтурука, однако для Кыргызстана это «сверхвысокая» сумма.
«По-моему, такую зарплату не получают руководители других крупных компаний или ведущих банков», — отметил депутат.
Он также подверг критике создание холдинга «Наследие великих кочевников». По мнению Дастана Бекешева, структура фактически стала «дырой», через которую без какой-либо ответственности утекали средства.
«В целом стране он не нужен», — подчеркнул парламентарий.
Холдинг «Наследие великих кочевников» создан в 2021 году после перехода Кумтора под контроль государства. Предполагалось, что структура будет управлять государственными активами и запускать новые проекты. Руководителем холдинга стал Тенгиз Болтурук, также возглавлявший внешнее управление «Кумтор Голд Компани».
Однако деятельность холдинга неоднократно вызывала критику из-за непрозрачности расходов, высокой зарплаты руководства и отсутствия ощутимых результатов. После задержания Болтурука работа структуры фактически свернута, а часть средств возвращена в бюджет.