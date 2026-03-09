В Кыргызстане за пять лет добыта 141 тонна золота. Об этом сообщила на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова.

По ее словам, до 2020 года ежегодная добыча золота составляла 15 тонн.

«В 2021—2025 годах добыча увеличилась до 26 тонн. Всего за последние пять лет была добыта 141 тонна золота», — отметила Асель Раимкулова.

Она добавила, что в 2025 году месторождение Кумтор полностью перешло под госконтроль.

«В 2025 году чистая прибыль предприятия от добычи золота составила $706 миллионов. Также в 2024 году в ходе исследований подземной разработки были выявлены 147 тонн золота на центральном карьере, а также в 2025-м на хвостохранилище выявлены запасы 121,4 тонны золота и 225 тонн серебра. Эти запасы позволят еще долгие годы успешно разрабатывать рудник и приносить стабильный доход населению», — отметила замминистра.