Прозрачность и доверие: международный аудит подтвердил отчетность «Кумтора»

Независимая аудиторская компания Ernst & Young завершила аудит финансовой отчетности ЗАО «Кумтор Голд Компани» за 2025 год.

По итогам аудита установлено, что отчетность компании во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение на 31 декабря 2025 года, а также результаты деятельности за отчетный период в соответствии с международными стандартами отчетности.

выручка составила $1,434 миллиарда;

чистая прибыль — $706 миллионов.

По данным за 2025 год:

Вклад компании в экономику Кыргызской Республики:

налоги и обязательные платежи — $246,5 миллиона;

дивиденды — $300 миллионов.

В 2025 году на руднике Кумтор произведено 12 тысяч 81 килограмм золота.

Об аудиторе: EY (Ernst & Young) — одна из крупнейших международных компаний в сфере аудита и консалтинга с более чем 175-летней историей. Компания входит в «Большую четверку» и стабильно занимает 3-е место в мире по масштабу деятельности. В EY работает свыше 400 тысяч сотрудников в более чем 150 странах.