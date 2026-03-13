15:11
Экономика

Сколько стоит золото? Отчет «Кумтора» за 2025 год: факты против обвинений

Компания «Кумтор Голд Компани» сообщила о количестве произведенного за 2025 год золота, его себестоимости и других аспектах производственной и финансовой деятельности.

Так в компании ответили на утверждения о том, что добыча на месторождении Кумтор упала, а себестоимость добываемого золота увеличилась.

По данным «Кумтор Голд Компани», увеличение себестоимости добываемого золота связано с геополитическими событиями, которые происходят в мире в последние несколько лет. Они повлекли за собой рост цен:

  • ГСМ подорожали на 50 процентов;
  • реагенты и химикаты — на 70 процентов;
  • усложнение логистики привело к увеличению транспортных расходов на 106,4 процента;
  • стоимость запасных частей для тяжелой горной и вспомогательной техники увеличилась на 30 процентов.

Кроме этого, за последние годы на 92 процента увеличилась стоимость электроэнергии, подаваемой на рудник.

По данным компании, с учетом всех указанных факторов в 2025 году себестоимость золота, включая все расходы, налоги и иные отчисления, составила $1 тысячу 884 за унцию.

Всего за истекший год произведено 388 тысяч 418 унций, или 12 тысяч 81 килограмм золота.

«Минимальная цена реализации золота в начале 2025 году составила $2 тысячи 882,7, максимальная — $4 тысяч 612,95 в конце года. Средняя цена реализации составила $3 тысячи 711», — сообщили в КГК.

Выручка компании за 2025 год составила $1 миллиард 434,6 миллиона, чистая прибыль — $706 миллионов 81 тысяча, а в виде налогов и прочих платежей выплачено $246 миллионов 507 тысяч.

Напомним, ранее бывший временный внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук у себя на странице в социальных сетях написал, что себестоимость унции золота, которая в 2022 году составляла $1 тысячу 152, сейчас достигла $3 тысяч. Также он заявил, что чистая прибыль компании не превышает $350 миллионов, несмотря на рост цен на золото.

Однако официальные данные «Кумтор Голд Компани» не отрицают факт роста себестоимости золота, но при этом доказывают, что озвучиваемые бывшим внешним управляющим цифры совсем неверны: он почти вдвое увеличил стоимость добычи золота и в два раза занизил прибыль КГК.
