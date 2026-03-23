11:38
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Власть

«Кумтор» внес около 2 миллиардов сомов в фонд «Тенир-Тоо» — Садыр Жапаров

Фото пресс-службы президента. Нарын, 21 марта 2026 года

В фонде развития «Тенир-Тоо» аккумулировано около 2 миллиардов сомов, сформированных за счет отчислений «Кумтор Голд Компани». Об этом президент Садыр Жапаров сообщил на праздновании Нооруза в Нарынской области, подчеркнув вклад компании в экономику региона.

По его словам, с 2022 года 0,6 процента от валовой прибыли золоторудного месторождения Кумтор направляется в фонд развития «Тенир-Тоо». На сегодня в нем аккумулировано около 2 миллиардов сомов.

Средства направляются на развитие региона, включая реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Нарынской области. В частности, за счет фонда ведется строительство ипотечного жилья в Нарыне.

Кроме того, «Кумтор Голд Компани» перечисляет 1 процент от валового дохода в Фонд развития Иссык-Кульской области.
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров ознакомился с планами по развитию Нарынской области
Садыр Жапаров: В Нарыне начали строить ТЭС «Кара-Кече» на 1,2 тысячи мегаватт
Садыр Жапаров: Экономика Нарына за пять лет выросла более чем в два раза
Президент Садыр Жапаров отметит Нооруз в Нарынской области
Дастан Бекешев раскритиковал зарплату Болтурука и холдинг «Наследие кочевников»
Государству возвращены гостиница «Керме-Тоо» и прилегающий к ней участок
Под военную базу Погранслужбы в Нарыне трансформируют сельхозземли
Сколько стоит золото? Отчет «Кумтора» за 2025 год: факты против обвинений
В Кыргызстане за пять лет добыта 141 тонна золота
Камни падают со склонов. В Нарыне закрыли дорогу Жаны-Жол
Популярные новости
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на&nbsp;Ближнем Востоке Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по&nbsp;двум делам: проходит как свидетель Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
В&nbsp;Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и&nbsp;авто В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
У&nbsp;здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева&nbsp;&mdash; в&nbsp;Сети распространяется видео У здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева — в Сети распространяется видео
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
23 марта, понедельник
11:36
Новый маршрут: из Оша в Ташкент запустят регулярные рейсы с 1 апреля Новый маршрут: из Оша в Ташкент запустят регулярные рей...
11:26
Страны ЕАЭС к 2030 году сформируют общий биржевой рынок товаров
11:18
На Сулайман-Тоо начали приводить в порядок кладбища
11:16
Начался второй этап аукциона по продаже объектов ОАО «Ала-Тоо Резорт»
11:10
Стипендию для учебы в вузах Румынии могут получить абитуриенты из Кыргызстана