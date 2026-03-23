В фонде развития «Тенир-Тоо» аккумулировано около 2 миллиардов сомов, сформированных за счет отчислений «Кумтор Голд Компани». Об этом президент Садыр Жапаров сообщил на праздновании Нооруза в Нарынской области, подчеркнув вклад компании в экономику региона.

По его словам, с 2022 года 0,6 процента от валовой прибыли золоторудного месторождения Кумтор направляется в фонд развития «Тенир-Тоо». На сегодня в нем аккумулировано около 2 миллиардов сомов.

Средства направляются на развитие региона, включая реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Нарынской области. В частности, за счет фонда ведется строительство ипотечного жилья в Нарыне.

Кроме того, «Кумтор Голд Компани» перечисляет 1 процент от валового дохода в Фонд развития Иссык-Кульской области.