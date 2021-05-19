От «Эмгека» баллотировался сын члена ЦИК. Его исключили из списка кандидатов

Сын члена ЦИК Акылбека Сариева Бактыяр баллотировался в БГК от партии «Эмгек». Об этом журналистам 24.kg стало известно сегодня, ранее этот факт скрывался.

В политорганизации заявили, что не знали, что их однопартиец, который шел в списке под номером 34, приходится близким родственником члену Центризбиркома.

«Бактыяр Сариев 1 мая подал заявление об исключении его из списка кандидатов», — сообщили в партии.

Стоит отметить, что это прямой конфликт интересов. Однако Центризбирком до сих пор не комментирует ситуацию.

Фото партии «Эмгек». Сына члена ЦИК Акылбека Сариева исключили из партии

Отметим, 11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Накануне члены группы поддержали жалобу «Эмгека» и «Ата Журт Кыргызстана» на решение Бишкекской ТИК о признании итогов выборов в БГК недействительными. Заявители не согласны с тем, что ТИК отменила результаты голосования. Они просят Центризбирком отклонить это постановление и признать выборы состоявшимися. Решение рабочей группы носит рекомендательный характер.

ЦИК рассмотрит рекомендацию рабочей группы по заявлению партий «Эмгек» и «Ата Журт Кыргызстан» на решение Бишкекской ТИК.