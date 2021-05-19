16:12
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

От «Эмгека» баллотировался сын члена ЦИК. Его исключили из списка кандидатов

Сын члена ЦИК Акылбека Сариева Бактыяр баллотировался в БГК от партии «Эмгек». Об этом журналистам 24.kg стало известно сегодня, ранее этот факт скрывался.

В политорганизации заявили, что не знали, что их однопартиец, который шел в списке под номером 34, приходится близким родственником члену Центризбиркома.

«Бактыяр Сариев 1 мая подал заявление об исключении его из списка кандидатов», — сообщили в партии.

Стоит отметить, что это прямой конфликт интересов. Однако Центризбирком до сих пор не комментирует ситуацию.

партии «Эмгек»
Фото партии «Эмгек». Сына члена ЦИК Акылбека Сариева исключили из партии

Отметим, 11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Накануне члены группы поддержали жалобу «Эмгека» и «Ата Журт Кыргызстана» на решение Бишкекской ТИК о признании итогов выборов в БГК недействительными. Заявители не согласны с тем, что ТИК отменила результаты голосования. Они просят Центризбирком отклонить это постановление и признать выборы состоявшимися. Решение рабочей группы носит рекомендательный характер.

ЦИК рассмотрит рекомендацию рабочей группы по заявлению партий «Эмгек» и «Ата Журт Кыргызстан» на решение Бишкекской ТИК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194503/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
От «Эмгека» баллотировался сын члена ЦИК. Какое решение она примет по выборам?
Верховный суд вернул жалобу «Эмгека» в административный суд. На пересмотр
Итоги выборов. Бишкекская ТИК отменила регистрацию списка партии «Эмгек»
Итоги выборов. Заявившие о нарушениях партии «Эмгек» жалуются на милиционеров
Исмаил Исаков призывает президента отменить итоги местных выборов в Бишкеке
Еще одна партия заявила о подкупе избирателей со стороны «Эмгека»
Итоги выборов. «Эмгек» опять нарушает закон, но никто не реагирует
Итоги выборов. ЦИК отказала в отмене регистрации списка кандидатов «Эмгека»
Скандал с «Эмгек». ТИК Бишкека изучила материалы и не нашла нарушений
Скандал с «Эмгек». Партию уличают в подкупе в разгар агитационной кампании
Популярные новости
Национализация &laquo;Кумтора&raquo;. ЕБРР сделал заявление Национализация «Кумтора». ЕБРР сделал заявление
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 мая
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на&nbsp;дистанционный режим работы Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на дистанционный режим работы
Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы
Бизнес
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом КНР в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом КНР в Кыргызстане
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; объявляет акцию на&nbsp;подключение к&nbsp;природному газу «Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
19 мая, среда
16:06
Руслан Сахбетов отправится на чемпионат Азии по пауэрлифтингу. Помощь собрана Руслан Сахбетов отправится на чемпионат Азии по пауэрли...
15:57
Жители микрорайона «Восток-5» митингуют против строительства многоэтажки
15:52
Снижение штрафов. Депутат назвал представителя правительства грабителем
15:51
Размороженный «Спутник V». Материальный ущерб могут возложить на ЦСМ № 2
15:44
Жители села Максат получили новые документы