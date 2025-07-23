19:49
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Власть

В Кыргызстане увеличилось количество экологических нарушений

Ущерб, нанесенный нарушением экологии, в первом полугодии превысил 67 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Уточняется, что нарушения экологического и технического законодательства, допущенные с января по июнь, нанесли ущерб на сумму 67,7 миллиона сомов. Зафиксировано 2,6 тысячи фактов правонарушений. Наложены штрафы на 33,9 миллиона сомов, по 419 материалам предъявлены иски на 31,8 миллиона.

Самое большое количество фактов нарушений экологии связано с загрязнением воздуха — 535.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество нарушений увеличилось на 1 тысячу 547.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337270/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан заверил ЮНЕСКО, что не намерен строить ГЭС в заповеднике Беш-Арал
На месторождении Иштамберды выявлены грубые экологические нарушения
Недавно оштрафованный завод в Кара-Балте снова дымит по ночам
Эконарушения. Деятельность пансионата «Эдельвейс» временно приостановлена
В Кыргызстане впервые мусор с горы спустили с помощью дрона — альпинист
В пансионате «Улан» убрали сливные трубы, которые вели в озеро Иссык-Куль
Зеленая молодежь: кто и зачем спасает природу в Кыргызстане
Эколог Нурзат Тотубаева об итогах экспедиции к Иссык-Кулю: озеро меняется
На Иссык-Куле 822 объекта работают без собственных очистных сооружений
В пять раз выросли поступления от штрафов за нарушения перевозок — Минтранс
Популярные новости
Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в&nbsp;КР Подписан новый Земельный кодекс: что меняется для владельцев участков в КР
Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и&nbsp;поручил построить детский сад Камчыбек Ташиев подарил дом однокласснику и поручил построить детский сад
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность В КР за передачу SIM-карт теперь предусмотрена уголовная ответственность
Критика и&nbsp;оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас&nbsp;&mdash; мэрия Бишкека Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека
Бизнес
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
23 июля, среда
19:41
В части Бишкека 24 июля отключат горячую воду В части Бишкека 24 июля отключат горячую воду
19:41
В Кыргызстане увеличилось количество экологических нарушений
19:38
В Бишкеке мужчина совершил суицид на электровышке
19:24
Построили, но не проверили: детский сад в Александровке разваливается
19:01
В Бишкеке сломали саженцы на улице Московской