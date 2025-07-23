В Кыргызстане увеличилось количество экологических нарушений

Ущерб, нанесенный нарушением экологии, в первом полугодии превысил 67 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Уточняется, что нарушения экологического и технического законодательства, допущенные с января по июнь, нанесли ущерб на сумму 67,7 миллиона сомов. Зафиксировано 2,6 тысячи фактов правонарушений. Наложены штрафы на 33,9 миллиона сомов, по 419 материалам предъявлены иски на 31,8 миллиона.

Самое большое количество фактов нарушений экологии связано с загрязнением воздуха — 535.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество нарушений увеличилось на 1 тысячу 547.