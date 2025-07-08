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Экономика

В пять раз выросли поступления от штрафов за нарушения перевозок — Минтранс

В пять раз выросли в Кыргызстане поступления от штрафов за нарушения перевозок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Уточняется, что в бюджет переведено 41,3 миллиона сомов. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года (8,8 миллиона сомов).

По данным ведомства, в прошлом месяце департамент наземного и водного транспорта проверил 96 тысяч 978 транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки. Зафиксировано 890 нарушений.

Контроль осуществляется в местах дислокации стационарных и мобильных пунктов, на конечных остановках автобусных маршрутов и в других зонах транспортной активности.

Напомним, в пунктах транспортного контроля ранее установлены обзорные видеокамеры, позволяющие проводить мониторинг действий инспекторов и процесс транспортного контроля. Это повлияло на улучшение показателей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335446/
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