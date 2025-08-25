Более 23 тысяч нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за одну неделю

В Кыргызстане за одну неделю выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.
Таким образом, с 18 по 24 августа было выявлено 23 тысячи 502 нарушения, среди которых:
— 1 тысяча 6 водителей управляли авто без соответствующих документов;
— 273 водителя управляли авто в нетрезвом состоянии;
— 180 протоколов составлено за тонирование передних боковых стекол без разрешительных документов;
— 805 протоколов составлено за нарушения с участием пешеходов;
— 4 тысячи 215 водителей оштрафованы за нарушения эксплуатации авто;
— 41 водитель наказан за автохулиганство;
— 3 тысячи 841 водитель оштрафован за превышение установленной скорости;
— 18 протоколов выписаны за использование подложных госномеров авто;
— 10 тысяч 997 протоколов — за прочие нарушения ПДД.
Кроме того, по данным ГУОБДД МВД КР, всего за этот период на штрафстоянки водворены 2 тысячи 126 авто.