Происшествия

Более 23 тысяч нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за одну неделю

В Кыргызстане за одну неделю выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР.

Более 23 тысяч нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за одну неделю

Таким образом, с 18 по 24 августа было выявлено 23 тысячи 502 нарушения, среди которых:

— 1 тысяча 6 водителей управляли авто без соответствующих документов;

— 273 водителя управляли авто в нетрезвом состоянии;

— 180 протоколов составлено за тонирование передних боковых стекол без разрешительных документов;

— 805 протоколов составлено за нарушения с участием пешеходов;

— 4 тысячи 215 водителей оштрафованы за нарушения эксплуатации авто;

— 41 водитель наказан за автохулиганство;

— 3 тысячи 841 водитель оштрафован за превышение установленной скорости;

— 18 протоколов выписаны за использование подложных госномеров авто;

— 10 тысяч 997 протоколов — за прочие нарушения ПДД.

Кроме того, по данным ГУОБДД МВД КР, всего за этот период на штрафстоянки водворены 2 тысячи 126 авто.
