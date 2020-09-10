Выборы-2020. 639 безработных хотят стать депутатами седьмого созыва

В Кыргызстане началась предвыборная гонка. За депутатские мандаты будут бороться 14 политических партий. Среди 1 тысячи 912 зарегистрированных в ЦИК кандидатов — политики, учителя, бывшие и нынешние чиновники, артисты, журналисты, экстрасенс, друзья и родственники околокриминальных персон.

639 человек, то есть почти каждый третий кандидат — безработный.

24.kg решило выяснить, кто они, временно оставшиеся без работы.

Родственники и таможенники

В списке «Ата Мекена» 150 кандидатов, из них 81 человек — безработный.

Под номером 5 безработный экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров. В августе он заявил о коррупции в Таможенной службе.

Бывший чиновник рассказал, что статистика товарооборота с Китаем сильно разнится.

КНР утверждает об экспорте в КР на сумму $5-6 миллиардов, а наши таможенники показывают цифру в четыре раза меньше — лишь $1,5 миллиарда.

Седьмым по списку идет Евраз Осмонов. Он числится безработным, но на самом деле является соучредителем строительной компании D-Center.

Девятый — тоже безработный Абылкасым Шерниязов. Основатель фондов «Манас-Мурас» и «Сайра комуз».

Кандидат приходится братом покойному экс-главе МВД Болоту Шеру и нардепу Садыку Шер-Ниязу.

Еще один безработный в рядах партии — бывший таможенник Ким Ин Сен. Он идет под № 14.

Имя Ким Ин Сена упоминалось в расследовании фактчекера Болота Темирова, который указал о связях таможенника с семьей Райымбека Матраимова.

Экс-директор Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бакыт Рыспаев (№ 21). На этого безработного зарегистрировано ОсОО «Тренинг центр Бакыта Рыспаева».

Под № 28 сестра экс-генпрокурора Аиды Саляновой Чынара Турдалиева. Она уволилась из ГИК.

Скандалист и бизнесмены

В партии «Бир Бол» из 109 кандидатов 28 безработных.

Под № 11 идет скандально известный экс-министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев. Он прославился задолго до того, как возглавил ведомство. В 2014-м, будучи депутатом, избил врача.

В 2015-м во время выборов в ЖК Мурашев набросился на представителя «Онугуу» Кабулжана Кимсанбаева. В 2017-м он ударил в лицо избирателя.

Фото из интернета. Нурбек Мурашев

57-е место занимает Майрамбек Жусупбеков. Он значится безработным, но в Минюсте на него зарегистрировано ОсОО «Форвард-М». Компания занимается торговлей авиационного и автомобильного топлива.

93-ю строчку занимает Алмазбек Насиров. На него зарегистрировано ОсОО «Учебный центр «Эверест», но в списке он идет как безработный.

Милиционер, депутат и бывший мэр

В партии «Биримдик» 200 кандидатов, из них 20 — без определенного рода занятий.

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Пятым по списку идет бывший президент Федерации кок-бору полковник милиции Талас Бегалиев.

Под № 16 безработная дочь бывшего главы Верховного суда Нурзат Осмонова. На самом деле она директор частного детского сада «Асыл-эне».

Баллотируется в депутаты и бывший мэр Таласа Анарбек Кушубеков. Кандидат под № 108 тоже безработный.

Под № 113 идет безработная Сауле Мейрманова. Покинула должность после конфликта в детском саду.

Революция и бизнес

Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов состоит из 78 человек. Почти половина из них, 37 человек, безработные.

В числе таковых герой апрельской революции Алмаз Бейшекеев. Он идет под номером 9. Известно, что в 2009 году привлекался к уголовной ответственности.

Под № 69 Керимкул Норузбаев. Безработный является директором компании «Азык Курулуш».

В партии «Замандаш» из 156 человек безработных 39.

Экс-замглавы Таможенной службы Кадырбек Абдивалиев под № 29. Был членом партии «Ата-Журт». В 2016-м баллотировался в Ошский горкенеш от партии «Сила в единстве».

Под № 87 безработный Нияз Байзаков. По данным Минюста, он директор фирмы «Гео-кыргыз и Ко».

Улан Адамалиев (№ 97) тоже безработный. В Минюсте на него зарегистрировано «ОсОО «Дыйкан плюс» и «Нур Органик». Фирмы занимаются оптовой торговлей.

Чиновники, коррупционеры, врачи

В партии «Кыргызстан» 102 кандидата, из которых 28 человек безработные.

Список лиц без определенного рода занятий под номером 6 возглавляет теперь уже бывший депутат ЖК Руслан Чойбеков. Он сдал мандат в июне.

Под номером 8 — экс-вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова. Дважды была нардепом — в пятом и шестом созывах. В 2018-м ее отправили в отставку из кабмина.

Бывший министр транспорта Аргынбек Малабаев покинул свой пост после скандала, связанного с дорогой Бишкек — Корумду.

На 29-м и 30-м местах безработные экс-депутаты Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешов.







Дамира Ниязалиева на 32-м месте. Она дважды была депутатом — четвертого и пятого созывов по списку СДПК. В 2014-м ее назначили вице-премьером по социальным вопросам, до этого была министром здравоохранения.

Безработный кандидат Ниязалиева в депутаты владеет сетью аптек.

Безработным на 35-м месте числится и бывший депутат Жыргалбек Саматов.

В 2016 году его лишили депутатского мандата, когда стало известно, что он имеет паспорт гражданина России.

На 62-м месте бывший глава Городской клинической больницы № 1 Жусуп Бошкоев. Его уволили после скандала с СИЗ в больнице.

На 66-м месте — Кубан Мырзаканов. Бывший зампредседателя Госкомитета промышленности и недропользования теперь безработный.

Антирекорд

В «Мекен Ынтымагы» из 149 кандидатов в депутаты безработными числятся 99 человек.

Третьим по списку идет Шералы Табылдиев. Числится безработным, но, по данным Минюста, является директором ОсОО «Дан».

Безработный Жоомарт Тенизбаев на 17-м месте. На него зарегистрировано Общественное объединение «Айкур».

Бывший председатель партии «Асаба» Салмоорбек Дыйканов под № 33. Он числится безработным.

Призывал захватить в заложники родственников беглых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

Нурлан Досалиев идет под № 65, тоже безработный. В 2010 году был назначен статс-секретарем Министерства молодежи.

Молодым дорога

В списке партии «Мекенчил» из 138 кандидатов — 49 безработных.

Самой младшей из безработных 23 года. На 107-м месте Чолпон Доктурбекова. Высшего образования у нее нет.

23-летний еще один безработный Талантбек Эсентай уулу занимает 99-ю позицию.

Самому старшему кандидату в депутаты — 66 лет. Алимжан Абдулхакимов проживает в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Он на 122-м месте.

Смешали всех

В партии «Ордо» из 101 кандидата — 42 безработных.

Эльдар Аттокуров до 2020 года был коммерческим директором ОсОО «Капитал Билдинг». Ранее работал спичрайтером главы кабмина Омурбека Бабанова.

Девятое место в списке занимает бывший руководитель аппарата ЦИК Марат Султанов. До госслужбы много лет работал судьей, в 2012-м стал начальником управления Нацбанка. Сейчас безработный.

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На 11-м месте безработный Ильяс Амангазиев. Из ГКНБ его уволили после того, как во дворе своего дома он устроил пьяный дебош.

На 17-м месте бывший депутат Токтогульского горкенеша Максат Исаков. На 22-м — Алымбек Турмалиев, на которого зарегистрирована компания «Алиба групп».

25-ю строчку занимает бывший советник премьер-министра Игоря Чудинова Султан Медеров. С 1999 по 2000 год работал министром финансов. После революции 2010 года Султан Медеров был советником спикера Жогорку Кенеша.

Бывшие…

В партии «Республика» 153 кандидата, из которых 81 безработный.

Бывший полпред Ошской области Узарбек Жылкыбаев покинул свой пост в августе. Он был депутатом в шестом созыве Жогорку Кенеша, а в 2017-м — полпредом Иссык-Кульской области.

Назарали Арипов — третий в списке партии. Бывший член ЦИК был депутатом ЖК в пятом созыве. Он сложил с себя полномочия для участия в парламентских выборах в августе.

Экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова значится в списке безработной. Была депутатом двух созывов, а в 2018-м стала заместителем премьера по социальным вопросам. В апреле ее отправили в отставку после критики в адрес республиканского штаба.

Десятым по списку партии в числе безработных проходит Чынгыз Таалайбек уулу.

В 2017 году СМИ писали, что он связан с криминальным авторитетом Уланом Токтосуновым по прозвищу Сакал.

Девятнадцатым идет Жоошбек Коеналиев. Ранее он возглавлял департамент регистрации транспортных средств и водительского состава. Коеналиева уволили после скандала в ГРС, когда новая программа по регистрации транспорта дала сбой.

Под № 42 Жумадыл Исаков. Он возглавлял мэрию Оша, а в 2012-м стал заместителем заведующего отделом в аппарате правительства. Сейчас безработный.

55-м числится Мирлан Энназаров. Он уже баллотировался в депутаты в 2015 году, но кандидатуру свою снял.

Плачущий мальчик, соратники Атамбаева и скандалистка

Из 103 кандидатов в депутаты от партии «Социал-демократы Кыргызстана» 43 человека безработные.

О 22-летнем Темирлане Султанбекове общественность впервые узнала на митинге в поддержку бывшего президента Алмазбека Атамбаева в 2019 году.

Девятым в списке СДК идет экс-посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан. Бывший дипломат проходит свидетелем по уголовному делу о служебном подлоге.

Номер 11 — обвиняемый по делу о кой-ташских событиях Равшан Джеенбеков. Он был нардепом в пятом созыве от «Ата Мекена», находится под стражей.

Вместе с ним на скамье подсудимых экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Он тоже числится безработным и занимает 29-ю строчку в списке кандидатов. Фарид Ниязов сидит в Бишкекском СИЗО-1.

Следующая в списке — скандально известная Камила Талиева. Она была депутатом ЖК пятого созыва, затем стала вице-премьером и министром культуры.

Бывшая чиновница сменила 12 секретарей, 13 водителей и 15 помощников.

На 21-м месте Шаиста Шатманова. Долгое время возглавляла газету «Супер-Инфо», сейчас является пресс-секретарем СДК.

Пятидесятым идет сын Алмазбека Атамбаева Кадырбек Атамбаев. О кандидате известно, что он окончил АУЦА и учится в МГИМО.

Под № 87 бывший глава Гослесхоза Абдыкалык Рустамов. Сейчас он безработный и содержится в СИЗО ГКНБ. В 2019 году Рустамова задержали при получении взятки в размере $2 тысяч.

В партии «Чон казат» шесть безработных.

Среди них Асхат Осмонов (№ 15). По данным Минюста, он является директором Общественного объединения «Поддержка швейных производителей».

В списке партии «Ыйман нуру» 102 кандидата, из которых 30 — безработные.

В первую десятку вошел Мамасадык Бакиров. Бывший губернатор Ошской области числится безработным. В 2015 году Бакиров входил в политсовет партии «Бир Бол» и баллотировался в депутаты.

Номер 17 — бизнесмен из Оша Шумкар Пазылов. Известно, что в избирательный залог партии «Ыйман нуру» он внес 1 миллион сомов. Числится безработным.

Под № 26 в числе безработных — Кубанычбек Турдукожоев. В 2015 году баллотировался в депутаты от партии «Замандаш». Работал директором предприятия «Рудник Солтон Сары».

Сорок третий в списке безработный — предприниматель Канат Токторов. По данным ресурса osoo.kg, он является директором компаний «ТК-Сити» и ASIAN INVESTMENT GROUP.

Дастан Темирбаев под № 51. Безработный. Однако в открытых источниках указывается, что он является директором фирмы «АДКБ». Компания предоставляет гостиничные услуги.

Еще один бизнесмен в политорганизации — Фархат Юлбарасов под № 59. Директор двух фирм — «Лайн стоун фансин» и ОсОО «ФМШ». Компании занимаются добычей каменного угля, а также отделочного и строительного камня.

Девяносто пятым идет Маматкадыр Тиллебаев. Известно, что он директор ОсОО MIK. Компания занимается добычей драгоценного и полудрагоценного камней.

В списке «Мекеним Кыргызстан» 200 кандидатов, из которых 50 — безработные.

Четвертой по списку идет экс-вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова. В муниципалитет пришла в феврале 2019-го, на посту ничем не отличилась. Когда столица умирала от коронавируса, положила на стол градоначальнику заявление об уходе, бросив горожан.

Под номером 5 еще один бывший вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев. В муниципалитете проработал девять лет, отвечал за градостроительство.

Под № 18 безработный Дилшоджон Моминов. Однако в Минюсте на него зарегистрировано ОсОО «Нью Степ». Указывается, что он работает его директором.

Номер 19 — Кылычбек Исамамбетов. Известно, что ранее он намеревался баллотироваться с партией «Бирик».

Экс-депутат пятого созыва Бодош Мамырова идет на выборы под № 28. После революции 2010 года исполняла обязанности министра труда, занятости и миграции, а в 2011-м пришла в парламент.

Под № 35 и 38 идут экс-председатель Госслужбы миграции Бакытбек Адылов и бывший глава Кадамджайской районной администрации Абдиталип Акимов. Сейчас оба безработные.

На 55-м месте экс-полпред Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев. Он ушел в отставку в январе.

На 73-й строчке указан бывший заместитель министра юстиции Равшан Абдуллаев, на 102-м — экс-мэр Балыкчи Марат Кудайбергенов.

Экс-министр социального развития, любительница загранпоездок Лунара Мамытова на 112-м месте. В шестой созыв она баллотировалась по списку «Бир Бола».

Данияр Сапарбеков на 164-м месте. В открытых источниках указывается, что он владеет клубом «Ганбей».

Толкунжан Камбаров числится безработным и занимает 171-ю строчку. Последняя его должность — мэр города Кадамджай.

Из 85 человек в политической партии «Реформа» безработных всего семь кандидатов.

Пятой по списку идет правозащитница Рита Карасартова. Активистка выступала за то, чтобы вывести Антикоррупционную службу из ведения ГКНБ.

В декабре 2019-го Рита Карасартова возглавила Агентство начального профессионального образования, а уже в июле 2020 года ушла с должности для участия в выборах.

На 65-м месте «Реформы» Мурат Карыпов. В 2011 году был членом партии «Независимая жизнь».

73-м по списку идет фотограф Марат Сайранбаев.