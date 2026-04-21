Выборную систему обновляют: в ЖК внесли поправки в закон о ЦИК

В Жогорку Кенеш внесен на рассмотрение проект конституционного закона о внесении изменений в закон «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов». Документ направлен на обновление работы Центризбиркома и приведение норм в соответствие с действующей моделью власти.

Как следует из справки-обоснования, изменения нацелены на устранение устаревших положений, унификацию терминологии и устранение правовых коллизий, возникших после реформ системы местного самоуправления и избирательного процесса.

Одним из ключевых нововведений является сокращение срока формирования избирательных округов с 10 до 5 лет.

Это связано с тем, что выборы депутатов Жогорку Кенеша проходят раз в пять лет, и прежний десятилетний цикл признан неактуальным.

Законопроект также меняет структуру избирательной системы. В частности, уточняется, что ЦИК формирует не только территориальные, но и окружные избирательные комиссии. Одновременно исключаются отдельные нормы, связанные с выборами глав исполнительных органов местного самоуправления, поскольку эти должности больше не избираются, а назначаются.

Существенные изменения касаются процедурной части. Предлагается разрешить проведение заседаний ЦИК в формате видеоконференции. При этом участие члена комиссии онлайн будет приравниваться к личному присутствию, что должно повысить оперативность работы органа.

Кроме того, законопроект упрощает нормы, связанные с техническим обеспечением выборов. Из текста убирается детальная привязка к конкретным устройствам, что позволит гибко использовать современные технологии по мере их развития.

Также уточняется порядок регистрации кандидатов. В связи с переходом к мажоритарной системе исключается термин «списки кандидатов», а вместо него закрепляется понятие отдельных кандидатов. В части социальной политики термин «лица с ограниченными возможностями здоровья» заменяется на «лица с инвалидностью» в соответствии с действующим законодательством и международными нормами.

Отдельный блок поправок касается статуса членов ЦИК. Предлагается считать их освобожденными от должности с момента выдвижения кандидатом на выборную должность, а не с момента регистрации, что должно снизить риски конфликта интересов.

Изменения затрагивают и финансовые нормы. Уточняется, что финансирование выборов осуществляется через Министерство финансов, а также корректируются отдельные редакционные положения, связанные с публикацией отчетности и обеспечением работы комиссий.

В справке отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не повлечет негативных социальных или экономических последствий.

В случае принятия документа Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна будет привести свои нормативные акты в соответствие с новыми требованиями.