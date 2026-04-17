13:03
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Общество

Общий уровень безработицы в Кыргызстане составляет 3,7 процента

Общий уровень безработицы в Кыргызстане составляет 3,7 процента, сообщили в Минтруда.

При этом по итогам 2025 года официальный уровень безработицы по республике составил 1,3 процента.

Сообщается, что численность населения КР, по оценочным данным Национального статистического комитета, на 1 февраля 2025 года составила 7 миллионов 404,3 тысячи человек.

Рабочая сила составила 2 миллиона 860,7 тысячи человек. Численность занятого населения — 2 миллиона 756 тысяч человек, число безработных — 104,7 тысячи человек.

Число безработных, состоящих на учете в подразделениях содействия занятости, составило 57 тысяч 700 человек (25 тысяч 521 женщина / 33 тысячи 752 — молодежь).

Число граждан со статусом официально безработных — 38 тысяч 270 человек (17 тысяч 591 женщина / 23 тысячи 488 — молодежь).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370787/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
Бизнес
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
17 апреля, пятница
12:58
В Кыргызстане впервые вручили государственные дипломы PhD В Кыргызстане впервые вручили государственные дипломы P...
12:53
Из Балыкчи в Бишкек прибыл международный поезд с туристами из-за рубежа
12:45
Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
12:43
Минкульт раздает заказы СМИ. Объявлен конкурс на господдержку проектов
12:42
В Asman Airlines начали расследование после инцидента на рейсе Бишкек — Ош