Общий уровень безработицы в Кыргызстане составляет 3,7 процента, сообщили в Минтруда.

При этом по итогам 2025 года официальный уровень безработицы по республике составил 1,3 процента.

Сообщается, что численность населения КР, по оценочным данным Национального статистического комитета, на 1 февраля 2025 года составила 7 миллионов 404,3 тысячи человек.

Рабочая сила составила 2 миллиона 860,7 тысячи человек. Численность занятого населения — 2 миллиона 756 тысяч человек, число безработных — 104,7 тысячи человек.

Число безработных, состоящих на учете в подразделениях содействия занятости, составило 57 тысяч 700 человек (25 тысяч 521 женщина / 33 тысячи 752 — молодежь).

Число граждан со статусом официально безработных — 38 тысяч 270 человек (17 тысяч 591 женщина / 23 тысячи 488 — молодежь).