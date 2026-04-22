В ЖК одобрили введение ответственности за препятствование агитации на выборах

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили законопроект об ответственности за препятствование агитации на выборах. Решение принято сегодня на заседании при обсуждении законопроекта «О внесении изменения в Кодекс о правонарушениях». Инициатор — депутат Дастан Бекешев.

Ранее он пояснял: сегодня ни в одном из кодексов не предусмотрена ответственность за срыв или воспрепятствование процессу агитации кандидатов на выборах.

«Вы знаете, что на выборах бывают случаи, когда домкомы или другие заинтересованные лица намеренно пытаются вмешиваться в процесс агитации неугодных кандидатов, не разрешают во дворах собираться. Я сам сталкивался со случаем, когда оппонент кандидата в депутаты специально отправлял людей, чтобы они срывали агитацию — специально шумели, кричали или пьяных намеренно отправляли. Сейчас к таким лицам никаких мер не примешь, так как нет наказания в законе. Не полезешь с такими драться. А вот если закон заработает, милиция сможет принимать меры к ним.

Я предлагаю ввести штрафы: для частных лиц — 10 тысяч сомов, для домкомов и управляющих компаниями — 20 тысяч, поскольку деятельность последних расценивается как проявление административного ресурса», — сказал на комитете Дастан Бекешев.

Депутаты одобрили законопроект во втором чтении.