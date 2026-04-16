Цены в Кыргызстане увеличиваются и почти догнали рост зарплаты

С начала 2026 года потребительские цены в Кыргызстане выросли по сравнению с декабрем 2025-го на 3,3 процента. В годовом выражении инфляция достигла 11 процентов, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, с начала года больше всего подорожали:

тарифы на услуги для населения — на 5,3 процента;

продукты и безалкогольные напитки — на 4,3 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 3,1 процента;

непродовольственные товары — на 0,5 процента.

Что подорожало и подешевело за три месяца 2026 года

Лидерство по росту цен в этом году оказалось за куриными яйцами и свежими овощами — 18,9 и 14 процентов.

Кроме того, подорожали пастеризованное молоко (на 9,9 процента), свежие фрукты (на 7,7 процента), говядина (на 5,3 процента) и баранина (на 5,1 процента).

Выросли цены на колбасные и другие консервированные мясные изделия (на 3,7 процента), картофель (на 2,9 процента), сахар (на 2,2 процента), растительные масла (на 1,8 процента) и рыбу (на 1 процент).

Подешевели с начала года животные жиры (на 1,1 процента) и рис (на 0,2 процента).

Мартовская динамика цен

В марте по сравнению с февралем 2026 года рост цен и тарифов в целом по республике составил 1,3 процента.

Подорожали:

продукты и безалкогольные напитки — на 2,1 процента;

тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 1,6 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,9 процента;

непродовольственные товары — на 0,1 процента.

В марте больше всего подорожали куриные яйца (на 13,5 процента), пастеризованное молоко (на 5,7 процента), говядина и свежие фрукты (на 3,6 процента).

Кроме того, выросла цена на свежие овощи (на 3,2 процента), баранину (на 2,8 процента) и сахар-песок (на 1 процент).

Есть продукты, которые в марте подешевели: разливное молоко (на 2,4 процента), картофель (на 0,8 процента) и рис (на 0,2 процента).

Что дорожало по регионам больше всего

В январе — марте этого года цены и тарифы выросли во всех регионах Кыргызстана, отметили в Нацстаткоме.

Максимальный рост стоимости (7,2 процента) зафиксировали в Ошской области: здесь больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки (на 5,4 процента), непродовольственные товары (на 5,5 процента) и тарифы на услуги, оказываемые населению (на 12,3 процента).

Алкогольные напитки и табачные изделия заметнее всего (на 6,5 процента) подорожали в Иссык-Кульской области.

Повышение потребительских цен и тарифов в марте по сравнению с февралем также отмечалось во всех регионах республики.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За последнюю неделю его стоимость выросла на 239 сомов — до 7 тысяч 547 сомов.

За неделю в Бишкеке подорожали огурцы, перец и груши. Подешевели помидоры, картофель, лук, морковь, капуста и яйца.

еженедельно отслеживает

цены на один и тот же набор продуктов

в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 277 сомов. С начала года она подорожала на 824 сома, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — на 1 тысячу 103 сома.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В феврале 2026 года (по сравнению с февралем 2025-го), по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 15,7 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она, по сведениям НСК, составляет в Кыргызстане 45 тысяч 734 сома.

Число официально зарегистрированных в республике безработных по итогам января — марта 2026-го — 38,3 тысячи человек. Это на 19,4 процента меньше, чем годом ранее.