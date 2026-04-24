Официальные данные о безработице в КР основываются на опросе 5 тысяч семей

Официальные данные о безработице в КР основываются на ежегодном опросе 5 тысяч семей. Об этом заявлено на заседании депутатской группы «Ишеним».

Депутат Кубанычбек Илимбеков отметил, что согласно данным, официальный уровень безработицы в стране составляет 3,7 процента.

«При этом на одно рабочее место есть 10 претендентов, по данным Минтруда. Складывается впечатление, что реальный уровень безработицы выше, чем это указывается», — добавил он.

Представители Минтруда отметили, что 3,7 процента — уровень безработицы, согласно данным Нацстаткома.

«Ежегодно согласно международной методологии Нацстатком проводит опрос 5 тысяч семей по выявлению безработных граждан. Но надо признать, что неофициальный уровень безработицы может быть выше. Что касается 10 претендентов на одно рабочее место, то речь идет о тех, кто официально зарегистрирован в Минтруда в качестве безработных», — добавили они.