Атака на Иран. Арабский регион может потерять до $194 миллиардов

Продолжающаяся пятую неделю военная эскалация на Ближнем Востоке может привести к масштабному откату социально-экономического развития в арабских странах. Таков главный вывод авторов доклада Программы развития ООН (ПРООН), представленного в Аммане (Иордания).

По данным Службы новостей ООН, согласно предварительным оценкам экспертов ПРООН, регион рискует потерять от 3,7 до 6 процентов совокупного ВВП, или $120-194 миллиарда. Эта сумма превышает весь прирост экономики, которого удалось достичь в арабском регионе в 2025 году. Одновременно на 4 процента может вырасти уровень безработицы, что эквивалентно утрате 3,6 миллиона рабочих мест.

До 4 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности.

Авторы доклада подчеркивают, что даже кратковременный конфликт способен вызвать глубокие и широкомасштабные социально-экономические последствия, которые будут сохраняться долгое время.

Наиболее серьезные макроэкономические потери прогнозируются для стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, где высокая зависимость от торговли и энергетических рынков делает экономику особенно уязвимой. В этом субрегионе падение ВВП может достигать 5,2-8,7 процента.

Наиболее резкий рост бедности — на 5 процентов — ожидается в Восточном Средиземноморье, где без средств к существованию могут оказаться еще 2,85-3,3 миллиона человек. Это составит более 75 процентов всего прироста бедности в регионе.

В наименее развитых арабских странах последствия также будут ощутимыми, учитывая низкую исходную устойчивость их экономик. В Северной Африке потенциальное влияние конфликта оценивается как умеренное.

ПРООН предупредила о снижении Индекса человеческого развития: по региону в целом ожидается падение показателя на 0,2-0,4 процента, что соответствует откату от достигнутого уровня на полгода или даже год. В государствах Персидского залива снижение может быть еще более значительным — до двух лет развития.