Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Арабский регион может потерять до $194 миллиардов

Фото с сайта news.un.org. Рынок в Сане (Йемен)

Продолжающаяся пятую неделю военная эскалация на Ближнем Востоке может привести к масштабному откату социально-экономического развития в арабских странах. Таков главный вывод авторов доклада Программы развития ООН (ПРООН), представленного в Аммане (Иордания).

По данным Службы новостей ООН, согласно предварительным оценкам экспертов ПРООН, регион рискует потерять от 3,7 до 6 процентов совокупного ВВП, или $120-194 миллиарда. Эта сумма превышает весь прирост экономики, которого удалось достичь в арабском регионе в 2025 году. Одновременно на 4 процента может вырасти уровень безработицы, что эквивалентно утрате 3,6 миллиона рабочих мест.

До 4 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности.

Авторы доклада подчеркивают, что даже кратковременный конфликт способен вызвать глубокие и широкомасштабные социально-экономические последствия, которые будут сохраняться долгое время.

Наиболее серьезные макроэкономические потери прогнозируются для стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, где высокая зависимость от торговли и энергетических рынков делает экономику особенно уязвимой. В этом субрегионе падение ВВП может достигать 5,2-8,7 процента.

Наиболее резкий рост бедности — на 5 процентов — ожидается в Восточном Средиземноморье, где без средств к существованию могут оказаться еще 2,85-3,3 миллиона человек. Это составит более 75 процентов всего прироста бедности в регионе.

Читайте по теме
Атака на Иран. Мир находится на пороге продовольственного кризиса

В наименее развитых арабских странах последствия также будут ощутимыми, учитывая низкую исходную устойчивость их экономик. В Северной Африке потенциальное влияние конфликта оценивается как умеренное.

ПРООН предупредила о снижении Индекса человеческого развития: по региону в целом ожидается падение показателя на 0,2-0,4 процента, что соответствует откату от достигнутого уровня на полгода или даже год. В государствах Персидского залива снижение может быть еще более значительным — до двух лет развития.
Материалы по теме
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Альтернатива Персидскому заливу: инвесторы проявляют интерес к Кыргызстану
На Ближнем Востоке нарастают репрессии и ограничение свободы слова — ООН
Эскалация. План репатриации граждан КР из стран Ближнего Востока обсудили в МИД
Иран подтвердил гибель командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири
Атака на Иран. Мир находится на пороге продовольственного кризиса
Новый фронт: йеменские хуситы атаковали ракетами военные объекты в Израиле
Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за войны с Ираном
Ближний Восток: глава ООН призвал начать дипломатические переговоры
Рост экономики и рабочие места в регионах. Глава кабмина о планах до 2030 года
Популярные новости
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;2&nbsp;апреля Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
В&nbsp;Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и&nbsp;государственный долг В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Налоги выросли вдвое: &laquo;Дордой&raquo; и&nbsp;&laquo;Кара-Суу&raquo; дали до&nbsp;1,3 миллиарда сомов Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
