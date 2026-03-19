ЖК одобрил инициативу об ответственности за препятствование агитации на выборах

ЖК одобрил законопроект об ответственности за препятствование агитации на выборах. Решение принято сегодня на заседании при обсуждении законопроекта «О внесении изменения в Кодекс о правонарушениях». Инициатор — депутат Дастан Бекешев.

По его словам, сегодня ни в одном из кодексов не предусмотрена ответственность за срыв или воспрепятствование процессу агитации кандидатов на выборах.

«Вы знаете, что на выборах бывают случаи, когда домкомы или другие заинтересованные лица намеренно пытаются вмешиваться в процесс агитации неугодных кандидатов, не разрешают во дворах собираться. Я сам сталкивался со случаем, когда оппонент кандидата в депутаты специально отправлял людей, чтобы они срывали агитацию — специально шумели, кричали или пьяных намеренно отправляли. Сейчас к таким лицам никаких мер не примешь, так как нет наказания в законе. Не полезешь с такими драться. А вот если закон заработает, милиция сможет принимать меры к ним.

Я предлагаю ввести штрафы: для частных лиц — 10 тысяч сомов, для домкомов и управляющих компаниями — 20 тысяч, поскольку деятельность последних расценивается как проявление административного ресурса», — сказал Дастан Бекешев.

Депутат Салтанат Аманова призвала коллег поддержать законопроект, отметив, что бывали случаи, когда домкомы мешали кандидатам проводить агитацию и всячески препятствовали их деятельности. «Были зафиксированы большие конфликты в Оше и Бишкеке. Такой закон надо поддержать», — добавила она.

Нардеп Эльвира Сурабалдиева заметила, что прекрасно понимает, почему возникла такая идея.

«Все мы проходили через выборы. Я сама сталкивалась с такими случаями, когда применялся админресурс против таких депутатов, как мы с вами, Дастан Далабаевич. Но, может, все же правильнее предусматривать ответственность тех, кто применяет тот самый административный ресурс? Ведь за теми, кто срывает агитации, стоят определенные силы. Сам человек просто не пойдет по своей инициативе препятствовать агитации.

В век социальных сетей публичное порицание играет свою роль тоже. Я все-таки против запугиваний или штрафов. Просто начнут строчить жалобы и порочить порядочных людей, используя закон со злым умыслом. Запретные меры могут использовать именно те, кто использует админресурс», — сказала она.

Инициатор отметил, что лишь хочет упорядочить агитационную деятельность.

Депутат Суйунбек Омурзаков подчеркнул, что с концепцией комитет согласен, но призвал снизить сумму штрафов до 5 тысяч сомов для частных лиц и до 10 тысяч — для юридических.

Дастан Бекешев согласился с предложением подготовить изменения ко второму чтению. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.