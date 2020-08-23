Турники, парки, стадионы. Занимаемся спортом на свежем воздухе

В Бишкеке на прошлой неделе разрешили пользоваться спортивными площадками на свежем воздухе. Уставшие от карантина обрадовались: наконец-то можно укрепить иммунитет.

Корреспондент 24.kg разобрался, много ли в городе таких площадок, в свободном ли они доступе и что нужно знать, отправляясь на тренировку.

Где тренироваться жителям центра?

Стадион имени Долона Омурзакова (бывший «Спартак») открыт для посетителей ежедневно с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00. Вход бесплатный, но только в спортивной обуви и с соблюдением дистанции в 1,5 метра. На футбольное поле не пускают, так как за ним дорого ухаживать. Пользоваться дают беговой дорожкой. Из-за частой эксплуатации та местами износилась, но пока еще выполняет свои функции.

Чтобы любителям бега было комфортно по вечерам, несколько лет назад на арене установили прожекторы. Завсегдатаи говорят, что именно вечером там особенно интересно. Люди идут на стадион после работы или учебы расслабиться и размять уставшие конечности. Находят новых друзей и потом вместе участвуют в полумарафонах. В утренних тренировках свой плюс: сделал зарядку — весь день бодр.

Чем заняться в новом парке?

В южной части города недавно появился Парк здоровья. Там множество ровных аллей и качественная легкоатлетическая дорожка. Можно заниматься бегом или спортивной ходьбой. В свободном доступе площадки для волейбола, стритбола и уличной гимнастики. Есть, где сыграть в пляжный волейбол (правда, без сетки). А вот мини-футбольное поле огородили, и вход туда пока запрещен. Есть трибуна на 300 мест, где можно отдохнуть и перекусить, а также парковка и туалет.

Площадь парка — около 10 гектаров. Он может вместить еще несколько спортивных площадок и годится для проведения соревнований. Надо беречь его. Не успел он появиться, а вандалы тут как тут.

Кто такие турникмены?

Это любители упомянутой выше уличной гимнастики (воркаута). В Кыргызстане она развивается с 2014 года. Некоторые турникмены утверждают, что их занятие — отличная альтернатива качалке. Глядя на их мускулы, веришь.

В столице около 20 современных воркаут-площадок. Они отличаются размером и разнообразием снарядов. На самых больших несколько видов турников, брусья, шведская стенка, рукоход и скамья для качания пресса. Часть площадок расположена в оживленных районах: например, возле библиотеки имени К.Баялинова и Академии физической культуры и спорта. Идешь в офис или на обед и между делом разминаешься. Часть поставили в спальных районах, к примеру, в «Востоке-5». Адреса всех площадок находятся в интернете по запросу «воркаут в Бишкеке». Там же узнаете глубокую философию воркаута.

Почти всегда на турниках кто-нибудь занимается. Возможно, вам придется стоять в очереди. В нынешнее лихолетье нужно брать с собой антисептик, чтобы обработать руки до и после упражнений.

Для воркаута сгодятся школьные турники и брусья возле многоэтажных домов, на которых часто сушат ковры. Одна беда: когда в микрорайоне строят новый дом, первым делом рушат старую спортивную площадку. Больше-то строить негде! Если у вас под окнами еще не снесли турник, считайте, повезло.

В чем особенность Карагачевой рощи?

Она хороша не только для отдыха, но и для спорта. Центральная аллея заасфальтирована и годится для обычных пробежек. В стороне грунтовые и песчаные дорожки с перепадом высот — лучшего места для бега по пересеченной местности в городе не найти.

Справа от центральной аллеи — площадка для пляжного футбола. Здесь же играют в волейбол (тоже без сетки). Рядом баскетбольная площадка, но кольца сломаны. При желании их легко восстановить. Новое кольцо стоит от 500 до 2 тысяч сомов — пустяк для команды из нескольких человек.

Роща просторная и подходит для самых разных видов спорта — от бадминтона до ориентирования.

Где еще можно бегать?

Из-за нехватки доступных мест для занятий спортом некоторые посещают ботанический сад: делают зарядку, ходят быстрым шагом и со скандинавскими палками. Кое-кто украдкой бегает, хотя это там не приветствуется.

Если центральный стадион вам не по пути, для пробежек подойдут площадь Победы, набережная БЧК и большинство парков. Одно из лучших мест — парк «Ынтымак». Длина одного круга там — 1,3 километра.

На обычных тротуарах бегать не рекомендуем. Рискуете столкнуться с прохожими, споткнуться о мусор, упасть в открытый люк, взбесить бродячую собаку, попасть под колеса велосипеда или автомобиля.

Бесплатно — не значит плохо?

Считается, что подхватить на улице какой-либо вирус труднее, чем в людном помещении. Поэтому заниматься спортом на свежем воздухе безопаснее, чем в зале. У этого вида физической активности еще один плюс — он бесплатный. В интернете бесчисленное количество программ самостоятельных тренировок. Блогеры со всего мира рассказывают, как сбросить вес и поддерживать себя в тонусе. Их видеоролики яркие, цепляющие. Но все же лучше черпать информацию из специализированных СМИ. Чувство ответственности у них, как правило, выше.

Если подтянутым быть хочется, а выбирать программу — нет, ищите тренера. Число тренеров в Кыргызстане растет с каждым днем. Среди них много дилетантов, но есть и хорошие. За определенную сумму, не всегда большую, они составят программу тренировок, подходящую именно вам.