Как съездить на пикник и вернуться живым и невредимым домой. Советы спасателя

С наступлением тепла люди массово выезжают на природу, в горы, к водоемам. Нередко отдых заканчивается травмой или несчастным случаем.

Старший спасатель службы спасения по городу Бишкек Даниил Косицын рассказал 24.kg о главных правилах безопасного отдыха.

— Какие самые частые происшествия случаются во время отдыха на природе?

— Если говорить о походах в горы, то многие стараются забраться куда-то как можно выше. Почва может быть мокрой, трава скользкой, а камни неустойчивыми — полетели в обрыв, потеряли сознание.

Родители по халатности могут не уследить за детьми. Те играют на склонах, у обрывов, возле рек, быстротоков, спустились с ведерком набрать воды, поскользнулись на камне — течение может унести. В сезон дождей камни тем более скользкие. Если человек в сознании, то, возможно, будет плыть по течению и кричать о помощи. Но бывали случаи, когда не только дети, но и взрослые, особенно в состоянии алкогольного опьянения, подскальзывались и ударялись головой.

В сезон селей вода мутная, тяжело искать упавших. Под водой, как правило, есть коряги и другое, за что человек может зацепиться и не выбраться.

Старайтесь избегать опасных мест, для отдыха выбирайте ровную, открытую площадку. Даниил Косицын

Располагаться под деревом тоже опасно — поднялся ветер, сухая ветка упала, придавила. При грозе может ударить молния.

Или, допустим, над озером торчит дерево. Некоторые используют его в качестве трамплина. Этого делать нельзя, потому что дерево может упасть, придавить, покалечить. Либо вы просто прыгнете с дерева, а что под водой неизвестно. Лучше не рисковать. Не зная броду, не лезь в воду — пословица не просто так придумана.

— Какие еще ошибки часто совершают отдыхающие?

— Самая распространенная ошибка — отдых возле воды (выше объяснил, почему).

Во-вторых, неправильный расчет времени. Например, иностранные туристы уходят в горы, и не всегда успевают спуститься засветло, часто теряются или получают травмы (тропы заросшие, трава скользкая, как результат — подвернул ногу и так далее).

В конце апреля — начале мая начинается сезон клещей и агрессивных змей, а возможно, и ядовитых, — период не очень благоприятный для отдыха на природе. Даниил Косицын

Но если вы решили выбраться, желательно иметь соответствующую одежду и обувь. Многие люди отправляются в горы в обуви, не предназначенной именно для подъемов и даже в шлепанцах. Желательно иметь хотя бы кроссовки с протектором.

Бывает гора с хорошим углом, люди стараются залезть, но камни срываются, тем более почва еще сырая. Знаю случаи, когда пострадавших приходилось транспортировать вниз с вывихами, переломами, сотрясениями.

— Что делать, если человек подвернул ногу или получил травму?

— Нежелательно ходить в горы одному. Есть много людей, которые ходят в одиночку — кто-то медитацией занимается, кому-то хочется просто ради селфи подняться в горы, сфотографироваться.

Желательно делать это группой, чтобы в случае чего кто-то мог остаться с пострадавшим, а кто-то спуститься за помощью. Даниил Косицын

— А если все-таки укусила змея?

— Как можно скорее сообщить в скорую помощь и с кем-нибудь проконсультироваться. Уж или стрела не опасны для человека, но бывают и ядовитые змеи. В этих случаях, естественно, нужно как можно скорее транспортировать человека в медучреждение, где ему окажут своевременную помощь.

— Насколько опасны костры в наших условиях?

— Были случаи, когда люди отдыхали на пустырях, разводили костры, жарили шашлыки и элементарно забывали затушить огонь. В итоге ветер разносил пепел, и загоралась немалая площадь.

По возможности надо брать с собой мангал. Если нет такой возможности, то в земле делают углубления, чтобы пепел находился на определенном участке и не разлетался. После отдыха его нужно засыпать землей или залить водой.

— Что делать, если огонь вышел из-под контроля?

— Рядом с собой всегда надо держать воду, чтобы сразу затушить возгорание. Может пригодиться лопата, а также топор, чтобы нарубить ветки, которыми можно затушить огонь.

— Нужно ли кому-то заранее сообщать о месте отдыха?

— Да. Особенно если речь о молодых людях. Желательно ставить в курс дела хотя бы родителей.

— Какую опасность кроют в себе водоемы?

— Не рекомендуется раньше времени открывать купальный сезон. Сейчас неблагоприятная погода, вода еще холодная. При перепаде температур может начаться судорога, паника, и человек пойдет на дно.

Если сильно хочется искупаться, надо соблюдать несколько правил. Сначала зайти в воду по колено, чтобы тело чуть-чуть привыкло, затем по пояс, а потом можно и поплавать. Плавание не должно превышать 15-20 минут.

Надо выбирать места, в которых разрешено плавать. Никогда не игнорируйте таблички о запрете купания, особенно вблизи плотин, шлюзов, на БЧК.

Неизвестно, что может быть на дне водоемов — бутылки, ветки, водоросли, тина. Можно порезаться о тот же подводный камыш. Даниил Косицын

Многие прыгают в воду с пирсов. Хотя неизвестно, какая глубина под водой и что находится там — возможно, арматура какая-то или бетонная плита. Человек головой прыгнул вниз, ударился, потерял сознание, и все — остался под водой. При наличии течений тело может унести.

Халатность зачастую может стоить жизни. Даниил Косицын

Допустим, группой пошли отдыхать, начали устраивать игры, друг друга за ноги под воду тянуть или еще что-то. Кажется, просто игра, но это может привести к плачевным последствиям. Как правило, некоторые дети, подростки балуются, начинают кричать, что тонут. Люди поблизости обращают внимание, но потом видят, что это игра. И когда человеку действительно потребуется помощь, он будет кричать «тону», люди подумают, что он по-прежнему прикалывается. Такое баловство не приветствуется.

— Что обязательно нужно взять с собой на пикник?

— Желательно аптечку для оказания первой медицинской помощи. Перекись водорода в случае, если вы порезались, бинты и так далее. Спички, запасную одежду, обувь, фонарики, пауэрбанк — если вы планируете долгий отдых.

— В каких случаях нужно срочно звонить в МЧС?

— Допустим, пошли группой отдыхать, и один из участников потерялся (ушел один в горы и не вернулся). В этом случае стоит бить тревогу и искать человека.

— Сколько времени обычно занимает спасательная операция?

— Каждый случай индивидуален. В 2024 году в ущелье Аламедин пропал парень. Мы долго искали его, обследовали очень большой участок гор, склонов, скал и прочих мест, но до сих пор неизвестно, где он.

— Назовите три главных правила, как поехать на пикник и вернуться домой целым и невредимым.

— Соблюдать технику безопасности и меры предосторожности. Это основное правило.

Стараться держаться коллективом, не отдаляться от него, быть осторожным при разведении огня.

Не быть самоуверенным. В жару, разгар купального сезона кто-то в компании может сказать, что готов переплыть водоем, а кто-то предлагает устроить соревнование. Позже от родителей подростков, которых доставали из-под воды, мы узнавали, что они не умели хорошо плавать. Лучше не устраивать подобные соревнования и стараться не участвовать в них. Как правило, такие моменты заканчиваются плачевно.

Не рисковать лишний раз — не нужно залезать на какие-то склоны, скалы, обрывы, деревья.