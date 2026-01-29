Чем опасны гаджеты для детей, рассказали медики

Чрезмерное использование гаджетов может негативно сказываться на здоровье и развитии детей. Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.
По его данным, многие родители искренне не понимают, в чем вред гаджетов. Яркие мультфильмы, развивающие игры, милые и «безобидные» видео кажутся если не полезными, то уж точно безопасными для ребенка. Но, к сожалению, это распространенное заблуждение.
Среди последствий:
- ухудшение зрения;
- задержка речевого развития;
- повышенная возбудимость, тревожность, неврозы и депрессивные состояния;
- трудности с социализацией и развитием эмоционального интеллекта;
- проблемы с обучением: снижение концентрации внимания и ухудшение памяти;
- нарушения осанки (сколиоз, остеохондроз), проблемы с кровообращением в шейном отделе, головные боли;
- нарушения сна и сложности с засыпанием.
«Безусловно, в современном мире гаджеты могут быть полезны — как источник обучающего и развивающего контента. Однако это актуально в основном для детей старшего возраста и при разумном использовании», — предупреждают специалисты.
Рекомендованное время использования гаджетов детям:
- до двух лет — полностью исключить;
- от двух до пяти лет — не более часа в день;
- от 6 до 18 лет — до двух часов в день.
По данным ВОЗ, современные дети проводят перед экранами слишком много времени, и специалисты настоятельно рекомендуют делать упор на активные, подвижные игры.
«Чаще гуляйте с детьми, играйте вместе, занимайтесь спортом всей семьей. Активное движение с умеренной нагрузкой помогает не только телу, но и умственному развитию ребенка», — призывают в БЦУЗ.