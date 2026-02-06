Около 82 процентов смертей в КР связаны с неинфекционными заболеваниями

Около 82 процентов смертей в Кыргызстане связаны с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.

По его данным, это сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания и сахарный диабет.

И главные факторы риска давно известны: нездоровое питание, низкая физическая активность, курение и алкоголь.

По данным исследования STEPS, 76,2 процента населения недостаточно активны, 44 процента курят, 48,9 процента употребляют алкоголь. При этом более половины нашего здоровья (50-55 процентов) напрямую зависит от образа жизни. Таким образом, профилактика НИЗ начинается не в кабинете врача, а в нашем ежедневном выборе.

Регулярная физическая активность улучшает кровообращение, помогает контролировать вес, нормализует уровень сахара и холестерина, снижая риск гипертонии, инсульта, диабета и онкологических заболеваний.

Важно понимать: это не обязательно должен быть спортзал. Достаточно 30 минут умеренной активности в день — быстрой ходьбы, танцев, работы в саду, игр с детьми.

Более интенсивная нагрузка — бег, плавание, езда на велосипеде, спортивные игры или физический труд — дополнительно укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Но максимальный эффект достигается только в комплексе: движение, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек. Именно такие простые ежедневные решения помогают сохранить здоровье на долгие годы.