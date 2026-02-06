19:23
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Около 82 процентов смертей в КР связаны с неинфекционными заболеваниями

Около 82 процентов смертей в Кыргызстане связаны с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.

По его данным, это сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания и сахарный диабет.

И главные факторы риска давно известны: нездоровое питание, низкая физическая активность, курение и алкоголь.

По данным исследования STEPS, 76,2 процента населения недостаточно активны, 44 процента курят, 48,9 процента употребляют алкоголь. При этом более половины нашего здоровья (50-55 процентов) напрямую зависит от образа жизни. Таким образом, профилактика НИЗ начинается не в кабинете врача, а в нашем ежедневном выборе.

Регулярная физическая активность улучшает кровообращение, помогает контролировать вес, нормализует уровень сахара и холестерина, снижая риск гипертонии, инсульта, диабета и онкологических заболеваний.

Важно понимать: это не обязательно должен быть спортзал. Достаточно 30 минут умеренной активности в день — быстрой ходьбы, танцев, работы в саду, игр с детьми.

Более интенсивная нагрузка — бег, плавание, езда на велосипеде, спортивные игры или физический труд — дополнительно укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Но максимальный эффект достигается только в комплексе: движение, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек. Именно такие простые ежедневные решения помогают сохранить здоровье на долгие годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360962/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Сидячая работа в офисе? Медики дали советы, как оставаться активным
Чем опасны гаджеты для детей, рассказали медики
Более 76 процентов кыргызстанцев ведут малоподвижный образ жизни. Время меняться
МВД КР предупреждает о росте риска квартирных краж в новогодние каникулы
После убийства ученика в Подмосковье в школах Кыргызстана усилили профилактику
Заражаться можно без конца. Медик о росте ОРВИ и гриппа в КР
Сигареты, алкоголь и напитки должны стоить дороже — Эдиль Байсалов
В Кыргызстане снижаются показатели смертности от болезней легких
Бишкек и Чуйская область лидируют по росту семейного насилия в КР
Минтруда займется профилактикой насилия в отношении женщин и девочек
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
6 февраля, пятница
19:20
Администрация Трампа может одобрить возобновление международной помощи КНДР Администрация Трампа может одобрить возобновление между...
19:05
Муж облил жену бензином и поджег — историю пострадавшей обнародовала акыйкатчи
19:00
Афиша Бишкека на выходные: «Евгений Онегин», мастер-классы и органная музыка
18:45
ООН запрашивает $400 миллионов для решения задач в области прав человека
18:26
Около 82 процентов смертей в КР связаны с неинфекционными заболеваниями