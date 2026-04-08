Заболеваемость растет. О симптомах сифилиса рассказали врачи

Многие инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), могут долго протекать без симптомов, но при этом наносить вред здоровью и передаваться другим людям. Поэтому важно знать о них и регулярно проходить обследование, сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.
ИППП — это группа заболеваний, которые передаются при незащищенном половом контакте. К ним относятся сифилис, гонорея, хламидиоз, ВИЧ и другие.
Как можно заразиться сифилисом:
- при незащищенном половом контакте;
- от матери к ребенку во время беременности;
- через кровь (очень редко).
На что обратить внимание:
- безболезненная ранка (язва);
- высыпания на коже, особенно на ладонях и стопах;
- слабость, температура;
- увеличение лимфоузлов.
Иногда симптомов нет совсем. Даже если симптомы исчезли, инфекция может остаться в организме.
Когда стоит пройти обследование:
- был незащищенный контакт;
- есть подозрительные симптомы;
- при планировании беременности;
- для профилактики (даже если ничего не беспокоит).
Проверка — это обычный анализ крови.
Можно ли вылечить?
Да. Сифилис полностью лечится, особенно если выявлен рано. Лечение назначает только врач.
Как защитить себя:
- использовать презерватив;
- избегать случайных связей;
- регулярно проходить обследование;
- обращаться к врачу при первых симптомах.
Важно знать:
- болезнь может протекать скрыто;
- человек может заражать других, не зная об этом;
- своевременное лечение помогает полностью выздороветь.
Отметим, что в январе-феврале 2026-го по сравнению с тем же периодом прошлого года в расчете на 100 тысяч населения отмечен рост заболеваемости сифилисом в два раза.