Общество
Сюжет: Полезные советы

Заболеваемость растет. О симптомах сифилиса рассказали врачи

Многие инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), могут долго протекать без симптомов, но при этом наносить вред здоровью и передаваться другим людям. Поэтому важно знать о них и регулярно проходить обследование, сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

ИППП — это группа заболеваний, которые передаются при незащищенном половом контакте. К ним относятся сифилис, гонорея, хламидиоз, ВИЧ и другие.

1

Как можно заразиться сифилисом:

  • при незащищенном половом контакте;
  • от матери к ребенку во время беременности;
  • через кровь (очень редко). 
2

На что обратить внимание:

  • безболезненная ранка (язва);
  • высыпания на коже, особенно на ладонях и стопах;
  • слабость, температура;
  • увеличение лимфоузлов.

Иногда симптомов нет совсем. Даже если симптомы исчезли, инфекция может остаться в организме. 

3

Когда стоит пройти обследование:

  • был незащищенный контакт;
  • есть подозрительные симптомы;
  • при планировании беременности;
  • для профилактики (даже если ничего не беспокоит).

Проверка — это обычный анализ крови. 

4

Можно ли вылечить?

Да. Сифилис полностью лечится, особенно если выявлен рано. Лечение назначает только врач.

5

Как защитить себя:

  • использовать презерватив;
  • избегать случайных связей;
  • регулярно проходить обследование;
  • обращаться к врачу при первых симптомах.

Важно знать:

  • болезнь может протекать скрыто;
  • человек может заражать других, не зная об этом;
  • своевременное лечение помогает полностью выздороветь. 

Отметим, что в январе-феврале 2026-го по сравнению с тем же периодом прошлого года в расчете на 100 тысяч населения отмечен рост заболеваемости сифилисом в два раза.
Материалы по теме
В Кыргызстане отметят Всемирный день здоровья: акцент на профилактику и науку
Сезон ОРВИ в Кыргызстане заканчивается, ситуация стабильная
Будьте осторожнее. В Кыргызстане начался сезон клещей
Анемия у детей: педиатр рассказала о причинах, симптомах и профилактике
С начала 2026 года в Кыргызстане выросла заболеваемость сифилисом и ОРВИ
Новый тест по слюне поможет выявлять болезнь Паркинсона — исследование
При каких заболеваниях встречается анемия, рассказали врачи
Более 80 процентов смертей в Кыргызстане связаны с неинфекционными заболеваниями
Врач назвал главную причину проблем со спиной у молодежи в Кыргызстане
Обязательный медосмотр перед браком. Мнения читателей 24.kg разделились
