Заболеваемость растет. О симптомах сифилиса рассказали врачи

Многие инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), могут долго протекать без симптомов, но при этом наносить вред здоровью и передаваться другим людям. Поэтому важно знать о них и регулярно проходить обследование, сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

ИППП — это группа заболеваний, которые передаются при незащищенном половом контакте. К ним относятся сифилис, гонорея, хламидиоз, ВИЧ и другие.

1 Как можно заразиться сифилисом: при незащищенном половом контакте;

от матери к ребенку во время беременности;

через кровь (очень редко).

2 На что обратить внимание: безболезненная ранка (язва);

высыпания на коже, особенно на ладонях и стопах;

слабость, температура;

увеличение лимфоузлов. Иногда симптомов нет совсем. Даже если симптомы исчезли, инфекция может остаться в организме.

3 Когда стоит пройти обследование: был незащищенный контакт;

есть подозрительные симптомы;

при планировании беременности;

для профилактики (даже если ничего не беспокоит). Проверка — это обычный анализ крови.

4 Можно ли вылечить? Да. Сифилис полностью лечится, особенно если выявлен рано. Лечение назначает только врач.

5 Как защитить себя: использовать презерватив;

избегать случайных связей;

регулярно проходить обследование;

обращаться к врачу при первых симптомах. Важно знать: болезнь может протекать скрыто;

человек может заражать других, не зная об этом;

своевременное лечение помогает полностью выздороветь.

Отметим, что в январе-феврале 2026-го по сравнению с тем же периодом прошлого года в расчете на 100 тысяч населения отмечен рост заболеваемости сифилисом в два раза.