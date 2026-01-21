Избегать стресса и позитивно мыслить. Неочевидные шаги укрепления иммунитета

В холодное время года и в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом особенно важно поддерживать иммунитет. Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.
Иммунитет — это естественная система защиты организма от вирусов, бактерий и других чужеродных агентов.
«Мы часто думаем, что иммунитет зависит только от физического состояния тела, но на самом деле организм — это единая система, где все взаимосвязано. Эмоции, образ жизни, питание и даже общение напрямую влияют на нашу устойчивость к болезням», — отметили в БЦУЗ.
В центре дали несколько неочевидных, но важных рекомендаций, которые помогут поддержать иммунитет на регулярной основе.
- Снижать уровень стресса. Перегрузки — будь то работа, тренировки или постоянное умственное напряжение — истощают организм. Хронический стресс существенно ослабляет иммунную защиту.
- Общаться. Научные исследования показывают: люди с теплыми социальными связями легче справляются с трудностями и реже болеют.
- Развивать позитивное мышление. Оптимизм — это навык, который можно тренировать. Он помогает организму эффективнее справляться с физическими и эмоциональными нагрузками.
- Питаться разнообразно и с удовольствием. Разноцветные овощи и фрукты поддерживают здоровье кишечника, а значит — и всего иммунитета. Чем ярче тарелка, тем больше пользы для организма.
- Принимать витамины. В зимний период организму может не хватать микроэлементов. Прием добавок стоит согласовывать с врачом.
- Двигаться. Регулярная физическая активность укрепляет сердце, сосуды, мышцы и снижает риск многих заболеваний.
- Высыпаться. Недостаток сна — один из самых серьезных врагов иммунитета. Полноценный отдых помогает организму восстанавливаться и защищаться.