Избегать стресса и позитивно мыслить. Неочевидные шаги укрепления иммунитета

В холодное время года и в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом особенно важно поддерживать иммунитет. Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.

Иммунитет — это естественная система защиты организма от вирусов, бактерий и других чужеродных агентов.

«Мы часто думаем, что иммунитет зависит только от физического состояния тела, но на самом деле организм — это единая система, где все взаимосвязано. Эмоции, образ жизни, питание и даже общение напрямую влияют на нашу устойчивость к болезням», — отметили в БЦУЗ.

В центре дали несколько неочевидных, но важных рекомендаций, которые помогут поддержать иммунитет на регулярной основе.