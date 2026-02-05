Сидячая работа в офисе? Медики дали советы, как оставаться активным

Малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ в организме, может привести к возникновению ожирения, сахарного диабета 2-го типа, повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Об этом предупреждают специалисты Республиканского центра укрепления здоровья.

По их словам, максимальный вред от гиподинамии имеют офисные работники. Тем, кто трудится на «сидячей работе», чтобы выполнить рекомендации по физической активности, нужно не только делать с утра зарядку и заниматься вечером фитнесом, но и быть активными в течение рабочего дня.

Рекомендации РЦУЗ:

Добирайтесь до места работы на велосипеде или пешком. Если вы работаете далеко от дома, то паркуйте автомобиль за несколько кварталов от места, где расположен офис. Если добираетесь на работу на общественном транспорте — выходите за несколько остановок до пункта назначения.

Пользуйтесь лестницей, а не лифтом. Подъем и спуск по ступенькам — одно из лучших кардиоупражнений, которое можно выполнять в течение дня.

Меньше сидеть — больше ходить. Вставайте, когда отвечаете на звонки с мобильного телефона или пишете сообщение. Хотите что-то сообщить коллегам или обсудить рабочие идеи? Не звоните им, а сходите и пообщайтесь с ними лицом к лицу. В свободную минуту прогуляйтесь по коридору, сходите в магазин/на обед пешком. Пройдитесь до кулера за водой, и так несколько раз.

Движение — жизнь. Реорганизуйте ваше рабочее место таким образом, чтобы за нужным предметом приходилось вставать.

Желательно в течение рабочего дня вставать из-за стола и делать небольшую разминку. Куда лучше, если бы работодатели создали для этого условия — организовали специальное помещение для занятия физактивностью, подготовили тренажеры. Если нет такой возможности, делайте несложные упражнения без отрыва от работы.

К примеру, пока распечатываете документы, стоя у принтера, поднимайтесь на носки и опускайте стопы вниз, не касаясь пятками пола. Так вы разомнете ноги и покачаете икроножные мышцы.

Или, сидя за столом, поднимайте плечи вверх, будто хотите дотянуться ими до ушей, затем также медленно опускайте вниз. Повторите 10–15 раз.

Помните, даже 10-15 минут в движении лучше, чем неподвижное сидение.