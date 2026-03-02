21:43
Общество

Обязательный медосмотр перед браком. Мнения читателей 24.kg разделились

Больше половины читателей 24.kg, принявших участие в голосовании на сайте, поддерживают обязательный медосмотр перед браком.

При этом треть участников опроса ответили, что проходили медицинское обследование перед заключением супружеского союза. Чуть больше ответили отрицательно.

Вместе с тем 26 процентов респондентов отметили, что и так проверяются у врачей раз в год.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Нуржамал Торобекова выступила с инициативой обязать граждан, планирующих вступить в брак, проходить медицинское обследование.

По ее мнению, такая мера необходима для предотвращения заражения супругов инфекционными заболеваниями. Особое внимание она уделила проблеме миграции.

«Мы видим случаи, когда наши ребята заражаются, находясь, например, в Москве. Родители, даже зная о болезни сына, не предупреждают невесту и женят его. В итоге инфекция передается жене, и она тоже заболевает», — подчеркнула депутат.

Некоторые пользователи соцсетей поддержали идею, однако задались вопросом, готова ли государственная медицина к этому. Другие выступили за рекомендательный характер.

Ранее в Кыргызстане звучали также предложения, чтобы пары перед зачатием ребенка проходили генетические исследования. Это связано с ростом детской инвалидности. В кабмине, кстати, намерены открыть во всех областях республики специализированные скрининговые центры.
