Нелюбимые и убитые. 16 жестоких преступлений 2017 года в отношении детей

Все чаще в сводки попадет информация об очередном насилии над ребенком. Статистика ужасает. За 11 месяцев этого года в отношении детей совершено 971 преступление. И это только официальные данные.

ИА 24.kg собрало будоражащие кровь преступления в отношении тех, кто не в силах постоять за себя сам.

Не в том месте, не в то время

1. В начале года в Московском районе Чуйской области милиционеры задержали 42-летнего мужчину.

Он пытался задушить восьмилетнюю девочку. Выяснилось, что ребенок стал свидетелем кражи.

Заметив ребенка, злоумышленник попытался избавиться от него. Второклассницу спас отец.

2. Аналогичное преступление произошло на юге — в Баткенской области. Двое мальчишек увидели, как их дядя грабит дом. Но спастись ребятам не удалось. Родственник, испугавшись тюрьмы, задушил их. На следствии выяснилось, что его и раньше ловили на краже.

Грабил в основном у своей же, более зажиточной родни. Поэтому все вопросы решались без милиции, по-семейному.

Матери-убийцы

Все чаще достоянием общественности становится информация об убийстве детей собственной матерью. Некоторые женщины пытаются избавиться от чада, едва родив.

3. В селе Красная Речка женщина убила своего годовалого ребенка. Позже выяснилось, что у задержанной проблемы с психикой. На убийство она пошла после развода с мужем. Следствие по делу приостановили из-за невменяемости подозреваемой.

4. Ужасный инцидент произошел в Бишкеке. В мусорном баке в районе Киркомстрома обнаружили тело младенца. Разыскав мать, оперативники посадили ее в ИВС. Она призналась, что задушила ребенка. А уже в изоляторе решила и сама свести счеты с жизнью и повесилась на собственном платке.

5. Еще одна так называемая мать родила ребенка в общественном туалете, выбросила его в выгребную яму и скрылась. В результате разыскных мероприятий и опроса жильцов ближайших домов роженицу нашли. Ею оказалась 22-летняя женщина. Малыш по сей день содержится в специализированном доме ребенка. Дело передали в суд, однако окончательного вердикта нет.

6. Жуткий случай произошел в Ошской области.

Родив девочку, мать закопала ее в арыке. Тело обнаружили местные жители. К тому времени бродячие собаки отгрызли ребенку руку. Милиция так и не нашла «любящую мамочку».

7. Поиски очередной «кукушки» не увенчались успехом и в Токмаке. Новорожденную подкинули к одному из домов. Девочке европейской внешности было всего несколько часов от роду. Ее доставили в больницу. Малышка чуть не умерла от переохлаждения.

8. А не так давно возле кафе в Бишкеке нашли еще одного ребенка. Позвонили в милицию и сообщили о том, что обнаружен труп младенца, очевидцы.

Экспертиза установила, что ребенок умер от переохлаждения.

На теле не было следов насильственной смерти. Мать ребенка пока не нашли.

Побои как привычное дело

Физическое наказание ребенка, будь то удар ремнем или пинок в живот, для некоторых норма воспитания. В отдельных случаях родители могут и забить до смерти.

9. Так, в Оше от побоев скончался 12-летний мальчик, ученик шестого класса. Он умер дома. При осмотре на теле найдены ссадины. В убийстве ребенка подозревают отца, который сейчас содержится в СИЗО. Он свою вину отрицает, однако свидетели, включая жену, утверждают, что именно горе-папаша сильно и систематически избивал ребенка.

10. В начале декабря очевидцы разместили в Интернете видео: взрослый мужчина пнул маленького мальчика, лежащего на земле. Общественность потребовала реакции от правоохранительных органов. Пинавший оказался отцом ребенка. Его водворили в СИЗО-1 на два месяца. Сам же виновник назвал видео смонтированным. Малышу всего 2,5 года. Сейчас дело рассматривает суд.

11. В июле попала в реанимацию одной из столичных больниц семимесячная девочка.

Врачи обнаружили у нее ушибы головного мозга и гематомы на теле.

Мать малышки объяснила это тем, что девочка упала с дивана и потеряла сознание. Чтобы привести ее в чувство, женщина стала бить малышку по лицу.

12. В сентябре общественность возмутила еще одна новость: 60-летний мужчина во дворе общежития Политехнического университета избил палкой девятилетнего мальчика. Милиция возбудила уголовное дело.

Обидчика поместили в ИВС, но решением суда его отпустили под домашний арест. А мать ребенка и вовсе простила мужчину, после того как он оплатил лечение.

Жертвы педофилов

В одних случаях родители узнают об изнасиловании, когда малыш жалуется на боль, в других насилие предотвращают случайные свидетели. Но самое страшное, когда угроза исходит от близких.

13. В сентябре этого года 18-летний парень пытался изнасиловать полуторагодовалую девочку. Инцидент произошел в семье, приехавшей из Ошской области. Чета строила дом в Бишкеке.

Отец девочки привлек в помощники родственника, который, по словам матери малышки, и пытался над ней надругаться.

Женщина услышала крики на втором этаже строящегося дома, побежала туда и увидела, что молодой человек пристает к девочке.

14. В правозащитный центр «Кылым шамы» обратилась жительница села Борбаш, рассказавшая, что ее 11-летнюю дочь пытались изнасиловать. С ней была 10-летняя сестра, которая встала на защиту девочки. Им удалось убежать домой. Ребенок получил многочисленные травмы и долгое время пролежал в больнице. В итоге Ошский городской суд признал мужчину невиновным, а вышестоящая инстанция направила дело на пересмотр.

15. А в апреле в новостройке «Ак-Ордо-3» близ Бишкека местные жители задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать третьеклассницу.

Выяснилось, что он, угрожая ножом, затащил девочку в недостроенный дом и попытался над ней надругаться.

На крики школьницы сбежались соседи, схватили насильника и передали его милиции. Дело рассматривается в суде.

16. А вот подростка, изнасиловавшего первоклассника, привлечь к ответственности не смогли. Мать пострадавшего узнала о случившемся от врачей: мальчик пожаловался на сильные боли в заднем проходе.

Выяснилось, что соседский ребенок насиловал его несколько раз в заброшенном сарае.

Но обвиняемому сейчас 13 лет, поэтому возбуждать уголовное дело правоохранители отказались.