Страховку в Кыргызстане продлили до 18 лет. Детям расширили бесплатную медпомощь

В Кыргызстане расширили возрастной порог обязательного медицинского страхования для детей. Президент Садыр Жапаров подписал закон.

Документ принят Жогорку Кенешем 1 апреля 2026 года и направлен на повышение доступности медицинских услуг.

Согласно изменениям, теперь государство будет оплачивать взносы по обязательному медицинскому страхованию за детей не до 16 лет, как ранее, а до 18 лет.

Это означает, что подростки смогут дольше получать медицинскую помощь бесплатно или на льготных условиях в учреждениях, работающих по линии Фонда обязательного медицинского страхования.

Власти рассчитывают, что нововведение позволит повысить уровень охвата населения системой медстрахования и улучшить доступ к услугам здравоохранения для молодежи.