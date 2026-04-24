Власть

Подворовые обходы. В Кыргызстане выявлено 84 тысячи детей мигрантов

В Кыргызстане в 2025 году проведено более 320 тысяч подворовых обходов для выявления семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Мирлан Байгончоков на заседании депутатской группы «Ишеним».

По его словам, по итогам работы выявлено более 84 тысяч детей мигрантов.

«Из них около 82 процентов — дети граждан, выехавших за границу, остальные относятся к внутренней миграции. Все выявленные дети взяты под контроль соответствующих служб. Работа направлена на предупреждение и выявление случаев семейного неблагополучия, в том числе ситуаций, связанных с отсутствием родительской заботы», — добавил Мирлан Байгончоков.

Депутаты попросили усилить поддержку детей мигрантов, так как эта категория остается уязвимой без родительской опеки.
В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
