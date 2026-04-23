Общество

Врач из Германии помог прооперировать детей в Бишкеке

В Бишкеке прооперировали детей с участием врача из Германии. Об этом сообщили в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД).

По данным медучреждения, с 13 по 18 апреля 2026 года в оториноларингологическом отделении НЦОМиД состоялся визит профессора Тино Юста из Германии. Посещение организовано при поддержке международного фонда Ленхардта.

В рамках проекта в ЛОР-отделении провели совместные высокотехнологичные хирургические вмешательства на среднем ухе у 32 детей, направленные на восстановление слуха и улучшение качества жизни пациентов.

«Особое внимание уделено обмену опытом и повышению квалификации медицинского персонала. Врачи отделения получили практические навыки по современным методам хирургического лечения заболеваний уха. Кроме того, профессор передал отделению специализированные медицинские инструменты, что позволит расширить возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам», — отметили в центре.
Материалы по теме
«Последний звонок». ГУОБДД призывает родителей не давать ключи от авто детям
Уникальную операцию на сердце провели в Кыргызстане и впервые в Центральной Азии
Государство будет платить за сложные операции. Проект на обсуждении
В парламенте обсудили вопросы, связанные с усыновлением детей
Правозащитница заявила о суициде школьника в Нарыне
В НЦОМиД ежегодно проводят порядка 650 хирургических операций
В КР в 2025 году зарегистрировано 1 тысяча 671 преступление в отношении детей
Безопасность детей: МВД просит не оставлять окна открытыми
Стабильно тяжелый. Медики оценили состояние ребенка, покусанного собаками
В Бишкеке ребенка заметили в опасной близости к открытому окну
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на&nbsp;устройства в&nbsp;рамках 20-летия компании MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
&laquo;Оптима Банк&raquo; подвел итоги масштабной акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в&nbsp;борьбе с&nbsp;детским раком Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в борьбе с детским раком
