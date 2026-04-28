Преступность в Кыргызстане выросла на 12,3 процента из-за всплеска мошенничества

В январе — марте 2026 года органы прокуратуры зарегистрировали 10 тысяч 11 преступлений. Это на 12,3 процента превышает показатели трех месяцев 2025-го. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

При общем росте преступности число тяжких и особо тяжких деяний сократилось на 2,1 процента — до 1 тысячи 268 случаев.

Структура и география преступности

Основную часть правонарушений (72 процента) составляют посягательства на собственность.

Резкий рост преступности продемонстрировала Баткенская область — число случаев увеличилось на 72,4 процента. Значительное увеличение отметили также в городе Ош (41,4 процента) и Джалал-Абадской области (23,9 процента).

Единственным регионом, где ситуация улучшилась, стала Нарынская область — здесь преступность снизилась на 10 процентов.

Основные тренды по видам преступлений:

Мошенничество: число случаев выросло в 1,8 раза (4 тысячи 11 фактов), что стало главным драйвером общей статистики.

Преступления против личности: рост составил 28,8 процента. Шокирующую динамику показали изнасилования — их число возросло в 1,7 раза (50 случаев против 30 годом ранее).

Количество краж снизилось на 29,3 процента, убийств — на 11,9 процента, разбоев — на 15,4 процента. Также на 12,7 процента сократилось число преступлений, связанных с наркотиками.

Коррупция и госсектор: должностные преступления пошли на спад. Взяточничество сократилось на 40,9 процента, а факты коррупции снизились более чем в два раза — с 31 до 14 случаев.

Правонарушители и жертвы

За три месяца силовики выявили 5 тысяч 665 человек, совершивших преступления. Женщины составили 14 процентов от этого числа, несовершеннолетние — 4,2 процента. Примечательно, что более 67 процентов задержанных нигде не работали и не учились на момент совершения проступка.

Число женщин, совершивших преступления, выросло на 24,4 процента — это значительно выше темпов роста «мужской» преступности (8,3 процента).

Особую тревогу вызывает статистика по защищенности уязвимых групп.