Норвегия тоже намерена ввести запрет соцсетей для подростков

Норвегия до конца 2026 года внесет закон о запрете соцсетей для подростков. Возрастной ценз — 16 лет. Отмечается, что ответственность за проверку возраста будет возложена на владельцев сайтов и технологические компании. При этом правительство не сообщило, какие именно соцсети будут заблокированы.

Цель запрета, по словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, дать «детям детство» и защитить подростков в цифровой среде.

«Мы вводим этот закон, потому что хотим, чтобы у детей было детство, в котором они могут быть просто детьми. Алгоритмы и экраны не должны вытеснять игры, дружбу и повседневную жизнь. Это важная мера для защиты цифровой жизни детей», — сказал он.

Власти Японии также рассматривают ограничение соцсетей для подростков для «борьбы с зависимостью». Обсуждения ведутся между профильными министерствами, а запрет может быть принят к 2027 году.

Ранее об аналогичных мерах или их разработке объявляли Турция, Греция, Испания и Великобритания. В Австралии запрет действует с декабря 2025 года.

Например, в Испании платформы будут обязаны внедрить системы проверки возраста пользователей, заявил премьер-министр Педро Санчес на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Власти объясняют решение тем, что в соцсетях распространяются ненавистнические высказывания, порнография и дезинформация, что негативно влияет на подростков.