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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

Насилие, стрельба и попытка суицида. Десять громких ЧП в армии

Очередной инцидент произошел в армии на прошлой неделе. В Джалал-Абаде солдат срочник Погранслужбы ГКНБ ранил себя в грудь из автомата Калашникова.

По официальной версии ведомства, военнослужащий таким образом решил уклониться от службы.

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Истинные причины поступка еще предстоит выяснить Военной прокуратуре и милиции, которые начали расследование по факту.

ЧП в армии происходят регулярно. Правоохранительные органы проводят расследования и проверки, но об итогах общественность не информируют. Многие дела так и спускают на тормозах.

24.kg решило напомнить о самых громких историях, произошедших за неполный год.

1
Туберкулез в Силах воздушной обороны

В январе 2021 года среди военных Сил воздушной обороны случилась вспышка туберкулеза. Сначала в Бишкекскую городскую противотуберкулезную больницу поступили семь солдат срочной службы. Позже выявлены еще заразившиеся. Количество заболевших росло в геометрической прогрессии.

Все пациенты, заразившиеся туберкулезом, признаны негодными к военной службе.

Только через три года после завершения лечения солдаты должны снова пройти медицинское освидетельствование, и военный билет им, возможно, исправят.

Военная прокуратура по этому факту возбудила уголовное дело. Уведомление о подозрении вручили бывшему начальнику республиканской приемной комиссии, военному комиссару Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области и начальнику Балыкчинского сборного пункта. Всем троим вменяют статью «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Прокуроры просили взять военнослужащих под стражу, однако Первомайский районный суд Бишкека вынес постановление о заключении подозреваемых под домашний арест. Вторая инстанция оставила решение в силе.

При этом руководство СВО — командующий, его заместители не наказаны.

2
Взрыв дымовой шашки

В марте двое военнослужащих — курсант Военного института 3-го курса и офицер зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны пострадали во время взрыва дымовой шашки.

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С первого раза фитиль дымовой шашки не смогли поджечь, а когда получилось, шашка взорвалась в руке курсанта. Офицер СВО получил ожог руки, а у курсанта едва не оторвало палец.

ЧП произошло во время плановых тактических учений в войсковой части № 97632 СВО.

3
Побег в Москву

В марте стало известно о том, что бывшего военнослужащего Нацгвардии осудили за дезертирство.

Ефрейтор Н.К. взял отпуск на 30 суток и не вернулся. Выяснилось, что молодой человек сбежал из войсковой части в 2018 году, его этапировали из Москвы в 2021-м.

В свое оправдание военнослужащий заявил, что уехал в другую страну для того, чтобы заработать деньги на выплату кредита.

Решением суда ему назначили пробационный надзор сроком на один год.

4
Неслучайный выстрел

В апреле рядовой войсковой части Внутренних войск МВД в городе Кара-Куле выстрелил в помощника начальника караула.

Военнослужащий охранял каскад Токтогульских ГЭС. Он выстрелил, когда заряжал оружие. Ефрейтор Н.И. был ранен в правое предплечье, его госпитализировали в территориальную больницу Кара-Куля.

По факту Военная прокуратура возбудила дело, сейчас оно рассматривается в районном суде.

5
Неуставные отношения

В мае стало известно о том, что майор Минобороны на полигоне «Ала-Тоо» избил двух военнослужащих контрактной службы. Он пинал их по голове и бил по разным частям тела скалкой и стулом.

Майор позвонил другому военнослужащему, угрожал тем, что не прекратит избивать своих подчиненных. Он требовал, чтобы тот приехал на полигон.

По некоторым данным, майор полностью признал свою вину, просил прощения у родственников и обещал больше не превышать своих полномочий.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

6
Убийство после ссоры

В июне в Баткенской области военнослужащий Погранслужбы ГКНБ убил своего сослуживца, а затем решил покончить с собой. Оба военнослужащих патрулировали территорию в приграничном селе Самаркандек.

Военнослужащие поругались. Сначала один выстрелил в сослуживца, а затем себе в голову. Последний два дня находился в реанимации территориальной больницы, а затем скончался.

По факту разбирается Военная прокуратура.

7
Смертельное снотворное

В июне скончался врач Минобороны. Выяснилось, что он сначала выпил водку, а затем принял снотворное.

Военнослужащего Д.И. госпитализировали в Чуйскую областную объединенную больницу. Однако спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание.

8
Разбившийся вертолет

В Ошской области разбился военный вертолет МИ-8 МТ. Воздушное судно летело из Бишкека в Алайский район на место приграничного конфликта. В результате ЧП пострадали 14 человек.

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Известно, что вертолет не смог преодолеть перевал из-за нехватки мощности двигателей. У воздушного судна упали обороты, и он самопроизвольно начал терять высоту.

Командир экипажа вынужден был произвести жесткую посадку. Летчики предприняли все действия, чтобы смягчить удар о землю. МИ-8 МТ загорелся после падения.

С учетом того, что ресурс военной техники подходил к концу, пассажиры и летчики чудом остались живы.

По факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов» УК КР.

9
Неосторожное обращение с гранатой

На погранзаставе «Бел» Айдаркенского погранотряда военнослужащий срочной службы после неосторожного обращения с УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) получил травму руки.

Ефрейтору А.А. оказали медицинскую помощь. Поскольку состояние здоровья молодого человека удовлетворительное, он вернулся к службе.

10
Не хотел служить

Ранивший себя в грудь в Джалал-Абаде военнослужащий Погранслужбы сейчас находится в удовлетворительном состоянии в больнице. Официальную версию о том, что солдат не хотел служить, сейчас проверяют правоохранительные органы.

Известно, что родители солдата не имеют претензий к Погранслужбе ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204926/
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