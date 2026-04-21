19:30
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Происшествия

В «Ак-Ордо» снос дома проводился по решению суда — служба исполнителей

Снос жилого дома в жилмассиве «Ак-Ордо» проводился на основании вступившего в законную силу решения суда. Об этом сообщила служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызстана.

По ее данным, в производстве Ленинского районного подразделения находится исполнительное производство о сносе незаконного строения по адресу: село Ново-Павловка, улица Проектируемая, дом 2012.

Уточняется, что 4 марта 2026 года должникам К. уулу Н. и И.Р. вручили предложение о добровольном исполнении судебного решения. Однако в установленный срок оно исполнено не было.

После этого на 21 апреля назначили принудительное исполнение решения суда. О предстоящем сносе должников письменно уведомили 17 апреля.

В службе добавили, что о проведении исполнительных действий также заранее известили УВД Ленинского района Бишкека, Министерство здравоохранения, МЧС и Сокулукский РЭС.

На месте была задействована спецтехника МЧС, дежурила бригада скорой помощи, общественный порядок обеспечивали сотрудники милиции.

В ведомстве отметили, что сейчас на исполнении находятся 129 производств по сносу незаконных построек, которые не исполнялись на протяжении многих лет. Все дела взяты на контроль. В случае воспрепятствования исполнению судебных решений материалы будут передавать в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Инцидент прокомментировали и в милиции. По данным УВД Ленинского района, основанием для исполнительного производства стало решение Ленинского районного суда Бишкека от 2 октября 2024 года, вступившее в законную силу 4 марта 2025-го.

В милиции подчеркнули, что исполнение судебных решений, включая выселение и снос объектов, относится к полномочиям судебных исполнителей. Сотрудники органов внутренних дел не участвуют в выселении и не принимают процессуальных решений по таким вопросам.

Также добавили, что их сотрудники были привлечены исключительно для обеспечения общественного порядка и безопасности во время исполнительных действий.

Напомним, сегодня в жилмассиве «Ак-Ордо» во время сноса дома мужчина попытался покончить с собой. По словам очевидцев, ему вызвали скорую помощь.

Позже в Центре экстренной медицины сообщили, что 46-летний мужчина нанес себе поверхностный порез на передней части шеи. По данным врачей, рана не глубокая и напоминает царапину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371329/
просмотров: 116
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
21 апреля, вторник
19:23
В Бишкеке демонтируют хаотично размещенную наружную рекламу В Бишкеке демонтируют хаотично размещенную наружную рек...
19:16
В «Ак-Ордо» снос дома проводился по решению суда — служба исполнителей
19:01
В Бишкеке прокладывают тепловые сети на пересечении улиц Льва Толстого и Исанова
19:00
Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Астану
18:33
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1