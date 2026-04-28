Общество

Граница с Китаем временно закроется

На кыргызско-китайском участке границы вводятся временные ограничения работы пунктов пропуска. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Ограничения связаны с празднованием Дня труда в Китае.

С 30 апреля:

  • КПП «Иркештам-автодорожный» приостановит пропуск лиц, транспорта и грузов с 22.00;
  • КПП «Торугарт-автодорожный» закроется с 20.00 (по бишкекскому времени).

Работа этих пунктов возобновится 2 мая с 8.00.

Отдельно отмечается, что пункт пропуска «Бедель-автодорожный» будет закрыт с 1 по 5 мая и откроется 6 мая в 8.00.

В указанный период пограничники не будут осуществлять пропуск людей, транспортных средств и грузов через данные участки границы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372211/
