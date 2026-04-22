Власть

Учения на Иссык-Куле в боевом режиме. Резервистов готовят к реальным угрозам

В Иссык-Кульской области продолжаются масштабные командно-штабные и мобилизационные учения «Коопсуздук-2026», направленные на повышение готовности системы безопасности и усиление взаимодействия госорганов.

Как сообщили организаторы, в маневрах участвуют 125 бойцов резервной роты Каракола. В рамках учений они проходят огневую подготовку, отрабатывают действия при химической угрозе, навыки оказания первой медицинской помощи, а также сценарии реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Отдельный акцент сделан на современные угрозы. Специалисты Минобороны проводят занятия по техническим направлениям, включая противодействие беспилотникам и оперативные тактические решения в новых условиях.

Каждый участник закрепляет полученные знания на практике, демонстрируя уровень подготовки, что повышает общую эффективность учений.

Учения посетили начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны генерал-майор Тариэль Отонбаев, полпред президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов и мэр Каракола Талантбек Иманов. Они отметили высокий уровень организации и подчеркнули значимость подготовки резервистов.

Завершение учений запланировано на 23 апреля.
Улицу Ибраимова включат в маршрутную сеть общественного транспорта, но не сразу Улицу Ибраимова включат в маршрутную сеть общественного...
