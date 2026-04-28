Общество

Андрей Белоусов проверил объекты Минобороны России в Кыргызстане

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Кыргызстан проинспектировал объекты Объединенной российской военной базы, дислоцированной на территории республики. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты Объединенной российской военной базы, дислоцированной на территории КР

Отмечается, что военная база совместно с Вооруженными силами КР обеспечивает защиту суверенитета и безопасности России и Кыргызстана. Входящая в ее состав 999-я гвардейская авиационная база (Кант) является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.

Командир авиабазы доложил министру обороны об особенностях выполнения стоящих задач в условиях современной военно-политической обстановки, оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники, а также развитии инфраструктуры объекта.

Кроме того, Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки личного состава.

В ходе осмотра административной и жилой части базы он ознакомился с условиями размещения и быта военнослужащих и членов их семей, а также посетил Александро-Невский храм на территории базы.

Андрей Белоусов также принимает участие во встрече глав оборонных ведомств стран ШОС, который проходит в Бишкеке.
