Депутат просит кабмин повысить выплаты пенсионерам МВД и Минобороны КР

Депутат просит кабмин повысить выплаты пенсионерам МВД и Минобороны Кыргызстана. Об этом Райимберди Дуйшенбиев заявил на заседании ЖК.

По его словам, другим категориям пенсионеров повышают пенсии.

«Выплаты пенсионерам МВД и Минобороны надо приравнять к общей пенсионной системе, а то сейчас она ниже, чем у других», — добавил Райимберди Дуйшенбиев.

При этом он призвал помочь сотрудникам МВД и Минобороны с решением жилищного вопроса.

«Сейчас процесс сбора документов очень усложнен. Процесс их проверки тоже долгий. Надо облегчить данный процесс и оставить только две справки об отсутствии жилья», — добавил нардеп.