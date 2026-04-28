Саммит глав оборонных ведомств ШОС в Бишкеке: кто прибыл в Кыргызстан

Для участия в совещании министров обороны государств-членов ШОС, который проходит в Бишкеке, в Кыргызстан прибывают делегации.

По данным пресс-службы Минобороны, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев прилетел в международный аэропорт «Манас». Его встретил командующий силами воздушной обороны Вооруженных сил КР Талантбек Талипов.

В Бишкек также прибыли министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, заместитель министра обороны Ирана генерал-майор Реза Талаи Ник, министр обороны России Андрей Белоусов, министр обороны Китая Дун Цзюнь, делегация Министерства обороны Беларуси во главе с министром обороны Виктором Хрениным.

В ходе совещания стороны обсуждают актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС.