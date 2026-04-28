09:27
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Власть

Саммит глав оборонных ведомств ШОС в Бишкеке: кто прибыл в Кыргызстан

Для участия в совещании министров обороны государств-членов ШОС, который проходит в Бишкеке, в Кыргызстан прибывают делегации.

По данным пресс-службы Минобороны, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев прилетел в международный аэропорт «Манас». Его встретил командующий силами воздушной обороны Вооруженных сил КР Талантбек Талипов.

В Бишкек также прибыли министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, заместитель министра обороны Ирана генерал-майор Реза Талаи Ник, министр обороны России Андрей Белоусов, министр обороны Китая Дун Цзюнь, делегация Министерства обороны Беларуси во главе с министром обороны Виктором Хрениным.

В ходе совещания стороны обсуждают актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372122/
просмотров: 686
Версия для печати
Материалы по теме
Военное и экономическое партнерство. О чем договорились Бишкек и Пекин
Транспортный коридор через Ош загружается. В ШОС отмечают рост грузоперевозок
Министр обороны Китая Дун Цзюнь посетит с официальным визитом Кыргызстан
Учения на Иссык-Куле в боевом режиме. Резервистов готовят к реальным угрозам
Совещание министров ШОС. Минздрав КР за научные исследования и обмен опытом
О новых эпидемиологических угрозах заявил глава Минздрава Кыргызстана
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Депутат просит кабмин повысить выплаты пенсионерам МВД и Минобороны КР
Более 2 миллионов сомов выделяют на организацию марафона ШОС-2026
Возможность для школьников. Начался прием заявок в лагерь молодых ученых ШОС
Популярные новости
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана Британские депутаты требуют санкций против чиновников Кыргызстана
Бизнес
28 апреля, вторник
09:22
Сом подешевел ко всем валютам: курсы на 28 апреля в обменных бюро и Нацбанке Сом подешевел ко всем валютам: курсы на 28 апреля в обм...
09:06
Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
09:05
MEGA — 20 лет, соединяя страну
08:57
В Бишкеке вызвали в милицию инициатора акции за многоженство
08:45
27 апреля, понедельник
23:39
Смартфон с полноценным водяным охлаждением выпустили в Китае
23:18
Параспортсменка из КР завоевала две медали этапа Гран-при по легкой атлетике