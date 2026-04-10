Погранслужба: Упрощен порядок пребывания граждан КР вблизи госграницы

Государственная пограничная служба сообщает, что в Кыргызской Республике внесены изменения в постановление правительства от 4 апреля 2016 года № 172, регулирующее режим приграничной территории и пограничной полосы.

Принятые поправки направлены на упрощение порядка пребывания граждан вблизи государственной границы. В частности, гражданам КР, осуществляющим хозяйственную деятельность (выпас скота, сельскохозяйственные работы), предоставлено право находиться и передвигаться в пределах приграничной территории и пограничной полосы без оформления пограничного пропуска.

Основанием для пребывания являются действительные документы, удостоверяющие личность, а также списки, заверенные органами местной государственной администрации или местного самоуправления. Срок действия именных списков — один календарный год.

Уточняется, что в приграничной территории и пограничной полосе продолжает действовать особый пограничный режим.

Все остальные правила въезда, пребывания и проведения работ остаются обязательными для соблюдения.