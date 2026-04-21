Пытался покончить с собой. Медики рассказали о состоянии бишкекчанина

В Центре экстренной медицины прокомментировали 24.kg состояние жителя столичного жилмассива «Ак-Ордо-3», который пытался покончить с собой во время визита судебных исполнителей, прибывших для сноса дома.

По данным ЦЭМ, мужчина 46 лет демонстративно нанес себе поверхностный порез кожных покровов на передней поверхности шеи. Порез не глубокий, как царапина.

«На этот период на месте находилась реанимационная бригада. Пострадавшему поставлен диагноз — «демонстративная суицидальная попытка и реакция на стресс». Ему дали успокоительное, мужчина оставлен на месте, его жизни ничего не угрожает», — проинформировали медики.