Происшествия

ЧП в Лейлеке: пограничник выпал из автомобиля на горной дороге

На трассе Ак-Суу — Раззаков 4 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Лейлекского пограничного отряда. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По ее данным, примерно в 08.30 рядовой Н.Д.Н. (2004 года рождения, призыв осени 2025 года) выпал из кузова служебного автомобиля «УАЗ-Пикап». Сильная тряска транспортного средства на сложном участке горной дороги спровоцировала падение, в результате которого солдат потерял сознание.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. После первичных медицинских манипуляций медики госпитализировали рядового в реанимацию Лейлекской районной больницы. В тот же день специализированная группа врачей из города Оша провела экстренную операцию.

Состояние пограничника оценивают как стабильно тяжелое. По медицинским показаниям врачи исключают транспортировку пациента в Бишкек до полной стабилизации показателей. Для дальнейшего лечения в районную больницу прибыл опытный нейрохирург, ведомство организовало круглосуточное дежурство медицинской службы.

Заместитель председателя Государственной пограничной службы возглавил оперативную группу, которая начала служебное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Руководство ведомства взяло ситуацию под контроль.
